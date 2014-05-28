كلنگ زنی بخش دياليز بيمارستان امام جعفر صادق (ع) در ساوجبلاغ/ هشدار اداره تعاون در خصوص فعالیت موسسات کاریابی

به گزارش خبرگزاری مهر، حميد درفشي با تاكيد بر حضور خيرين استان در حوزه ي سلامت گفت: با تحولات عظيمي كه امروزه در عرصه بهداشت و درمان شاهد آن هستيم فرصت خوبي است كه با كمك خيرين، بستر خدمت رساني و ارتقاي سلامت استان را فراهم سازيم.

وی با بیان اینکه راه اندازي بخش دياليز و ICU در اين مركز از انتقال بيماران دياليزي به شهرهاي اطراف به ويژه كرج جلوگيري مي كند، اظهار داشت: اين بخش كه سازه ي آن توسط خيرين و امكانات و تجهيزات آن توسط دانشگاه فراهم خواهد شد قابليت ارائه خدمت به صد بيمار دياليزي در هر ماه را دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: اين بخش با 10 تخت دياليز و 12 تخت ICU تجهيز و راه اندازي مي شود و تمام پيگيري هاي لازم و برنامه ريزي هاي اوليه در خصوص آماده سازي نقشه ها و چگونگي مراحل ساخت انجام شده است.

اطلاعيه اداره كل تعاون،كار ورفاه اجتماعي استان البرز در خصوص فعاليت غير قانوني موسسات اعزام نيروي كار به خارج از كشور در استان البرز

اطلاعیه اداره کل تعاون در خصوص فعالیت غیر قانونی موسسات

اداره كل تعاون كارورفاه اجتماعي استان البرز در خصوص فعاليت غير قانوني موسسات اعزام نيروي كار به خارج از كشور در استان اطلاعيه اي را به شرح زير صادر کرد:

با توجه به موارد متعدد گزارش از فعاليت غير مجاز كاريابي ها و موسسات غير قانوني و بدون مجوز اعزام نيروي كار به خارج از كشور در استان البرز، كه منجر به سرگرداني و مشكلاتي براي جويندگان كار در كشورهاي محل اعزام شده است به آگاهي مي رساند اعزام نيروي كار به خارج از كشور فقط از طريق كاريابي هاي مجاز بين المللي كه مشخصات آنان در سايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آدرس www.mcls.gov.ir درج گرديده، صورت مي پذيرد و در حوزه استان البرزهيچ گونه كاريابي بين المللي جهت فعاليت، مجوز ندارد؛ لذا بديهي است موسسات و مراكزي كه در سطح استان اقدام به اعزام نيروي كار به خارج از كشور مي نمايند فعاليتشان غير قانوني است و از سوي اداره كل تعاون،كارو رفاه اجتماعي استان البرز مورد تائيد نمي باشند.

برگزاری اولين جلسه كميته مصالح ساختماني استاندارد البرز

مدير كل استاندارد البرز از تشكيل اولين جلسه كميته مصالح ساختماني استاندارد با محوريت تصويب آيين نامه حمل و نقل بتن آماده در استان البرز خبر داد و گفت: در اين جلسه ضمن تصويب آيين نامه مذكور جهت طرح و تاييد نهايي به شوراي فني استان ارسال شد.

علی سعادتي در ادامه تاكيد كرد: بتن آماده، تيرچه، بلوك، جدول،سيمان و بسياري از مصلح ساختماني ديگر مشمول مقررات استاندارد اجباري بوده و انتظار ان است كليه توليد كنندگان توليد استاندارد و با كيفيت را سرلوحه كار خود قرار داده و مصرف كنندگان و پيمانكاران نسبت به خريد مصالح ساختماني استاندارد در پروژه هاي خود اقدام نمايند.

وی اظهار داشت: انتظار ما از شهرداري هاي استان به عنوان متوليان پروژه هاي عمراني و مبلمان شهري استان آن است كه در كليه ساخت و سازها و پروژه هاي عمراني شهري از مصالح ساختماني استاندارد استفاده نموده و همچنين ذيحسابان ادارات دولتي طبق قانون برنامه 5 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي از تاييد خريد مصالح ساختماني غير استاندارد خودداري فرمايند.

سعادتي در پايان گفت: با توجه به قرار گرفتن استان البرز بر روي گسل هاي فعال اين اداره كل با جديت اهتمام به اجراي آيين نامه مصالح ساختماني در استان البرز دارد و كوچكترين بي قانوني را نمي پذيرد.