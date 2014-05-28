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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴

امیری نیا:

ظرفیت دانشگاه ها باید در حوزه صنعت بکار گرفته شود

ظرفیت دانشگاه ها باید در حوزه صنعت بکار گرفته شود

تبریز – خبرگزاری مهر: رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری بر لزوم بکارگیری ظرفیت دانشگاه ها در حوزه صنعت تاکید کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امیری نیا پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز، ضمن بازدید از دستاورد های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، از فعالیت های انجام شده در این حوزه ابراز خرسندی کرد و گفت: دانشجویان نقش مهمی در توسعه کشور دارند و باید از ظرفیت دانشگاه ها برای بهبود وضعیت صنعت استفاده شود.

رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در گفتگو با دانشجویان مخترع و مبتکر واحد ایلخچی افزود: طرح های ارائه شده توسط دانشجویان این دانشگاه قابل توجه و شایسته تقدیر است و می تواند در ارتقاء سطح علمی دانشگاه تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه باید از ظرفیت دانشگاه ها در جهت پیشرفت اقتصاد و صنعت کشور استفاده شود، خاطر نشان کرد: این ظرفیت بالا در صورتی که در جهت پیشرفت وضعیت صنعتی کشور استفاده شود، مشکلات حوزه صنعت را کاهش خواهد داد.

روبات رگ یاب و رگ گیر، روبات دندانپزشک، دستگاه دفع حیوانات موذی،  سلولهای خورشیدی نسل جدید مولد برق و چندین اختراع در ضمینه نانو از جمله اختراعات و ابتکارات ارائه شده در در دومین نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی است که با 64 رشته تحصیلی و نزدیک به سه هزار دانشجو، به دلیل دارا بودن رشته های  مهندسی و ارتباط نزدیک با صنعت منطقه، از واحد های تاثیر گذار استان به شمار می رود که این دانشگاه می توان به می شد.

کد مطلب 2300270

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