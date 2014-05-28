ظرفیت دانشگاه ها باید در حوزه صنعت بکار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امیری نیا پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز، ضمن بازدید از دستاورد های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، از فعالیت های انجام شده در این حوزه ابراز خرسندی کرد و گفت: دانشجویان نقش مهمی در توسعه کشور دارند و باید از ظرفیت دانشگاه ها برای بهبود وضعیت صنعت استفاده شود.

رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در گفتگو با دانشجویان مخترع و مبتکر واحد ایلخچی افزود: طرح های ارائه شده توسط دانشجویان این دانشگاه قابل توجه و شایسته تقدیر است و می تواند در ارتقاء سطح علمی دانشگاه تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه باید از ظرفیت دانشگاه ها در جهت پیشرفت اقتصاد و صنعت کشور استفاده شود، خاطر نشان کرد: این ظرفیت بالا در صورتی که در جهت پیشرفت وضعیت صنعتی کشور استفاده شود، مشکلات حوزه صنعت را کاهش خواهد داد.

روبات رگ یاب و رگ گیر، روبات دندانپزشک، دستگاه دفع حیوانات موذی، سلولهای خورشیدی نسل جدید مولد برق و چندین اختراع در ضمینه نانو از جمله اختراعات و ابتکارات ارائه شده در در دومین نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی است که با 64 رشته تحصیلی و نزدیک به سه هزار دانشجو، به دلیل دارا بودن رشته های مهندسی و ارتباط نزدیک با صنعت منطقه، از واحد های تاثیر گذار استان به شمار می رود که این دانشگاه می توان به می شد.