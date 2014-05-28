شهروندان اردبیلی متکدیان را حمایت نکنند/تامین مکان مناسب برای نگهداری متکدیان

علی برمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به آسیب اجتماعی ناشی از تکدی گری در جوامع تصریح کرد: در شهر اردبیل نیز در قسمت های مختلف این امر به چشم می خورد.

وی با بیان اینکه اغلب متکدیان اردبیلی نیستند، اضافه کرد: متکدیان از استان های دیگر و حتی کشورهای دیگر از جمله پاکستان وارد استان می شوند.

به گفته برمکی عطوفت و مهربانی شهروندان اردبیلی نه تنها گرهی از معیشت این گروه باز نمی کند بلکه تعداد متکدیان شهر را نیز افزایش خواهد داد.

مسئول امور متکدیان شهرداری اردبیل تصریح کرد: برخی متکدیان ماهانه حتی پنج میلیون ریال درآمد دارند.

وی با بیان اینکه این درآمد از فعالیتی مخل امنیت و آرامش اجتماعی حاصل می شود، ادامه داد: در برخی مواقع زیبایی فضای شهری نیز با حضور متکدیان مخدوش می شود.

برمکی از ایجاد فضاهای مناسب برای نگه داری متکدیان خبر داد و افزود: شهرداری در نظر دارد با همکاری دستگاه های مرتبط طی ماه های آتی تکدی گری در شهر را ساماندهی کند.

وی مشارکت شهروندان در اجرای این طرح را ضروری خواند و افزود: در صورتی که شهروندان از قواعد مقابله با این نابهنجاری اجتماعی پیروی کنند می توان طرح ساماندهی را به شکل مطلوبی اجرا کرد.