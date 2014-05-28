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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

برمکی:

شهروندان اردبیلی متکدیان را حمایت نکنند/تامین مکان مناسب برای نگهداری متکدیان

شهروندان اردبیلی متکدیان را حمایت نکنند/تامین مکان مناسب برای نگهداری متکدیان

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول امور متکدیان شهرداری اردبیل تاکید کرد: ضروری است با هدف مقابله با امر تکدی گری شهروندان اردبیلی از این گروه حمایت مالی نکنند.

علی برمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به آسیب اجتماعی ناشی از تکدی گری در جوامع تصریح کرد: در شهر اردبیل نیز در قسمت های مختلف این امر به چشم می خورد.

وی با بیان اینکه اغلب متکدیان اردبیلی نیستند، اضافه کرد: متکدیان از استان های دیگر و حتی کشورهای دیگر از جمله پاکستان وارد استان می شوند.

به گفته برمکی عطوفت و مهربانی شهروندان اردبیلی نه تنها گرهی از معیشت این گروه باز نمی کند بلکه تعداد متکدیان شهر را نیز افزایش خواهد داد.

مسئول امور متکدیان شهرداری اردبیل تصریح کرد: برخی متکدیان ماهانه حتی پنج میلیون ریال درآمد دارند.

وی با بیان اینکه این درآمد از فعالیتی مخل امنیت و آرامش اجتماعی حاصل می شود، ادامه داد: در برخی مواقع زیبایی فضای شهری نیز با حضور متکدیان مخدوش می شود.

برمکی از ایجاد فضاهای مناسب برای نگه داری متکدیان خبر داد و افزود: شهرداری در نظر دارد با همکاری دستگاه های مرتبط طی ماه های آتی تکدی گری در شهر را ساماندهی کند.

وی مشارکت شهروندان در اجرای این طرح را ضروری خواند و افزود: در صورتی که شهروندان از قواعد مقابله با این نابهنجاری اجتماعی پیروی کنند می توان طرح ساماندهی را به شکل مطلوبی اجرا کرد.

کد مطلب 2300271

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