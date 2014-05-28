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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

دشتی خبر داد:

امضاء تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی

امضاء تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی از امضای تفاهم نامه همکاری با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تفاهم نامه مزبور به منظور افزایش هم افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های این دو نهاد به امضاء رسید.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه اهداف متعددی را دنبال می کند، گفت: یکی از مهم ترین اهداف امضای این تفاهم نامه ، ارائه خدمات بهینه فرهنگی به گروه های هدف آسیب پذیر و کاهش آسیب های اجتماعی مربوط به این حوزه است.

دشتی ضمن تاکید بر لزوم افزایش فعالیت های فرهنگی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده، امدادگران این نهاد با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در خدمت محرومان و نیازمندان خواهند بود.

حسین دشتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل گروه های جهادی در کمیته امداد استان خبر داد و گفت: بر اساس دستور العمل حوزه معاونت فرهنگی این نهاد در کلیه شهرهای استان گروههای جهادی تشکیل می شوند.

وی در همین راستا ابراز داشت: هدف از تشکیل این گروه ها ، استفاده هرچه بیش تر از ظرفیت فارغ التحصیلان و نخبگان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: این گروه ها با اعزام به مناطق محروم استان، خدمات فرهنگی،اعتقادی و اجتماعی به مددجویان و محرومان ارائه خواهند داد.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2300272

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