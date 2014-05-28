امضاء تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تفاهم نامه مزبور به منظور افزایش هم افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های این دو نهاد به امضاء رسید.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه اهداف متعددی را دنبال می کند، گفت: یکی از مهم ترین اهداف امضای این تفاهم نامه ، ارائه خدمات بهینه فرهنگی به گروه های هدف آسیب پذیر و کاهش آسیب های اجتماعی مربوط به این حوزه است.

دشتی ضمن تاکید بر لزوم افزایش فعالیت های فرهنگی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده، امدادگران این نهاد با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در خدمت محرومان و نیازمندان خواهند بود.

حسین دشتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل گروه های جهادی در کمیته امداد استان خبر داد و گفت: بر اساس دستور العمل حوزه معاونت فرهنگی این نهاد در کلیه شهرهای استان گروههای جهادی تشکیل می شوند.

وی در همین راستا ابراز داشت: هدف از تشکیل این گروه ها ، استفاده هرچه بیش تر از ظرفیت فارغ التحصیلان و نخبگان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: این گروه ها با اعزام به مناطق محروم استان، خدمات فرهنگی،اعتقادی و اجتماعی به مددجویان و محرومان ارائه خواهند داد.