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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

"موریسیو پوچتینو" با قراردادی پنج ساله سرمربی تاتنهام شد

"موریسیو پوچتینو" با قراردادی پنج ساله سرمربی تاتنهام شد

سرمربی پیشین تیم فوتبال ساوتهمپتون با انعقاد قراردادی پنج ساله هدایت تیم فوتبال تاتنهام را در اختیار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "موریسیو پوچتینو" در ژانویه سال 2013 به ساوتهمپتون پیوست و با این تیم قرارداد داشت اما با توجه به توافق دو باشگاه، این مربی تا سال 2019 به تاتنهام پیوست.

بر پایه گزارش آیریش تایمز، پوچتینوی آرژانتینی در تیم فوتبال تاتنهام جانشین "تیم شروود" شده است.

پوچتینو در گفتگو با سایت رسمی باشگاه تاتنهام اظهار داشت: تاتنهام باشگاهی با گذشته بزرگ است و من مفتخرم که هدایت این تیم را در اختیار گرفته‌ام. در این تیم بازیکنان بااستعداد فراوانی حضور دارند و من به کار با این تیم خوشبینم.

 

 

کد مطلب 2300273

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