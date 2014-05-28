"گشت رصدی" دانش آموزان لرستانی معطل 10 هزار تومان/ دستگاههای مرتبط پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان انعقاد تفاهم نامه ای میان اداره کل آموزش و پرورش و رصد خانه کاسین لرستان مقرر شد به منظور استعدادیابی از میان دانش آموزان لرستانی طرح "گشت رصدی" برگزار شود، موضوعی که نرخ آن از سوی رصد خانه کاسین برای هر نفر 10 هزار تومان تعیین شده است.

بالا بودن این رقم برای خانواده های دانش آموزان موجب عدم استقبال از اجرای این طرح شد تا چشم استعدادیابی در این حوزه به جیب دستگاههای مرتبط با حوزه پژوهش و همچنین اداره کل آموزش و پرورش لرستان دوخته شود.

این در حالیست که به نظر می رسد با یک مشارکت بین بخشی و تامین این اعتبار از محل دستگاههای مرتبط به صورت مشارکت بین آموزش و پرورش، رصد خانه کاسین، خانواده های دانش آموزان و حوزه پژوهش استانداری لرستان بتوان نسبت به تامین این اعتبار اقدام کرد.

مجتبی علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح فناور نجومی اظهار داشت: طی یک تفاهم نامه با آموزش و پرورش لرستان قرار بر این شد که دانش آموزان مدارس به منظور استعداد یابی از رصدخانه کاسین بازدید کنند و آموزش های نجومی به آنان داده شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه اجرای این طرح با عملکرد سلیقه ای مدیران مدارس با مشکل مواجه شده است، تصریح کرد: اگر بحث الزام در تفاهم نامه قید شود مدیران مدارس مجبور می شوند که دانش آموزان را برای شرکت در این طرح یاری کنند.

مدیر آموزش و پژوهش رصدخانه کاسین با تاکید بر اینکه این طرح تنها به منظور استعداد یابی در میان دانش آموزان اجرا می شود، یادآور شد: تلاش ما بر این است که همه دانش آموزان استان حتی دانش آموزان روستایی در این طرح شرکت کنند تا استعدادهای برتر این حوزه شناخته شده و برای شکوفا شدن استعداد آنها اقدام شود.

علیمردانی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که این طرح را ملی کنیم، گفت: ما به دنبال این هستیم که با شناسایی استعدادهای برتر آنها را تحت حمایت خود بگیریم.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح در حال حاضر 100 نفر اشتغالزایی صورت گرفته است، تصریح کرد: همه افرادی که برای آموزش دانش آموزان به کار گرفته شده اند تحصیلات دانشگاهی بالا در رشته های مرتبط با نجوم دارند.

مدیر آموزش و پژوهش رصدخانه کاسین با تاکید بر اینکه این طرح پیش از این کاملا به صورت کارشناسی بررسی شده است، ادامه داد: برای یک گشت رصدی 200 نفره 30 نفر از متخصصان حوزه نجوم همراه دانش آموزان هستند و همچنین بسته های علمی آموزشی رایگان در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروری انسانی آموزش و پرورش لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آموزش و پرورش مایل است که دانش آموزان از این طرح استفاده کنند، اظهار داشت: متاسفانه پرداخت هزینه 10 هزارتومانی برای بازدید از رصدخانه و گشت رصدی برای خانواده دانش آموزان مشکل است.

عبدالکریم کشوری با بیان اینکه از سوی دیگر مدارس منابع مالی لازم برای اعزام دانش آموزان به این طرح را ندارند، تصریح کرد: نمی توان دانش آموزان را مجبور به پرداخت هزینه کرد.

وی ادامه داد: اگر مسئولان اجرای طرح برای اعزام دانش آموزان تخفیف قائل شوند و یا اینکه سایر دستگاه ها نیز همکاری کنند می توان این طرح را به خوبی اجرا کرد.

مشکلات بر سر راه اجرای این طرح به گونه ای بود که این موضوع به جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری لرستان نیز کشیده شد تا کمیته ای برای بررسی مشکلات اجرای این طرح تشکیل شود.

به هر روی امید می رود با فعالیت این کمیته تدبیری برای اجرای طرح گشت رصدی دانش آموزان لرستانی اندیشیده شود، موضوعی که می تواند زمینه فراگیر شدن آموزشهای نجومی بین دانش آموزان را فراهم کند.