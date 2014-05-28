گزارش جدید بانک مرکزی از افزایش 21.6 درصدی اجاره مسکن در پایان سال92

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران سه ماهه چهارم سال 1392 (100=1390) را اعلام کرد.

بر این اساس شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 144.7 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 3.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.6 درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال 1392 نسبت به متوسط سال قبل معادل 20.8 درصد افزایش نشان می دهد.

1- شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه چهارم سال 1392 نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 5.6 درصد بود و استان های گیلان با 4.8 درصد و فارس با 4.7 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان های سمنان و خراسان جنوبی هر یک با 1.4 درصد بود و استان سیستان و بلوچستان با 1.8 درصد در رده بعدی قرار گرفت. شاخص فوق در استان تهران معادل 2.8 درصد افزایش داشته است.

2-شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 144.5 رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر 3.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 22.3 درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای بزرگ در سال 1392 نسبت به سال قبل معادل 21 درصد افزایش داشته است.

3- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 143 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 3 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.2 درصد افزایش داشته است.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای متوسط در سال 1392 نسبت به سال قبل معادل 19.4 درصد افزایش نشان می دهد.

4- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 151.6 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 22.5 درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای کوچک در سال 1392 نسبت به سال قبل معادل 22.4 درصد افزایش نشان می دهد.

*شهرهای متوسط شامل آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندر بوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبد کاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج می باشد.

*شهرهای کوچک شامل ابهر، اردکان یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان می باشد.

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران

اعداد شاخص و درصد تغییر آنها

سه ماهه چهارم سال 91 و 92

گروه های شهری شاخص سه ماهه چهارم سال 92 درصد تغییر شاخص سه ماهه چهارم سال 92 نسبت به سه ماهه قبل سه ماهه مشابه سال قبل شاخص سه ماهه چهارم سال 91 درصد تغییر شاخص سه ماهه چهارم سال 91 نسبت به سه ماهه قبل سه ماهه مشابه سال قبل کل مناطق شهری 144.7 3.1 21.6 119.0 2.9 14.6 شهرهای بزرگ 144.5 3.1 22.3 118.2 2.7 14.0 شهرهای متوسط 143.0 3.0 19.2 120.0 2.9 15.7 شهرهای کوچک 151.6 5.0 22.5 123.8 4.1 19.5

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران

درصد تغییر شاخص کل و گروه های شهری طی دوره های مختلف