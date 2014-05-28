به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا فرجی دانا در حکم انتصاب دکتر رضازاده یادآور شده است: امید است با توکل به خداوند سبحان ، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه صنعتی ارومیه را برپایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا کنید.

وزیر علوم، همچنین در نامه ای از خدمات دکتر ایرج میرزایی رئیس سابق دانشگاه صنعتی ارومیه در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر قادر رضا زاده عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه است و پیش از این مسئولیت معاونت پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه را برعهده داشته است.