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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱

دادستانی خبرداد:

شهادت مأمور دریابانی هرمزگان در درگیری با سوداگران مرگ

شهادت مأمور دریابانی هرمزگان در درگیری با سوداگران مرگ

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: مامور دریابانی در درگیری با سوداگران مرگ در شهرستان جاسک به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دادستانی افزود: شب گذشته مأموران دریابانی جاسک هنگام کنترل نوار مرزی به سه فروند قایق حامل مواد مخدر قاچاق برخورد کردند که قچاقچیان بلافاصله اقدام به تیراندازی کردند.

وی عنوان کرد: در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر یکی از مأموران دریابانی شهرستان جاسک به شهادت رسید.

دادستانی از کشته شدن یکی از قاچاقچیان در این درگیری خبرداد و گفت: سوداگران مرگ با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.

وی افزود: در این درگیری مسلحانه گروهبان یکم حمزه حاجی زاده از ماموران دریابانی شهرستان جاسک به شهادت رسید.

پیکر پاک این شهید امروز پس از تشییع در ستاد فرماندهی مرزبانی هرمزگان برای تدفین به زادگاهش استان مازندران انتقال می یابد.

 

 

کد مطلب 2300283

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