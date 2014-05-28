رای شورای عالی شهرسازی در مورد پروژه اطلس مال / ترکهای میدان ونک عمیق تر شد

محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت گودبرداری خیابان خدامی درمیدان ونک گفت: عملیات مقاوم سازی گود خدامی پیش از این انجام شده است اما با توجه به مشکلی که برای مالک به وجود آمده پروژه به مرحله اجرای فنداسیون و اسکلت نرسیده است.

وی با بیان این که عملیات مقاوم سازی دارای سقف زمانی است که از مهلت آن گذشته است گفت: در حال حاضر شاهد ریزش آبهای سطحی به درون گود هستیم که در ادامه سبب نشست خیابان خواهد شد.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: ترکهای خیابان ولی عصر در حال عمیق شدن است و ما نیز در کمیسیون شهرسازی جلسه ای اضطراری برگزار کرده ایم. شهردار منطقه ملزم شده با استعلام از مراجع قضایی از محل ماده 55 شهرداری ها بودجه مقاوم سازی این گود را تهیه و اقدامات لازم را انجام دهد.

سالاری با بیان این که فوریت این موضوع به مراجع قضایی اعلام شده است گفت: به صورت روزانه پیگیر این موضوع هستیم .

اطلس مال دو طبقه کوتاه شد

رییس کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران با اشاره به تذکری که در خصوص تخلفات پروژه اطلس مال در صحن شورا داده است گفت: این موضوع در شورای عالی شهرسازی مطرح و قرار بر این شد که در این خصوص بررسی های حقوقی نیز انجام شود که آیا حقوق مکتسبه ای برای خریداران این زمین ایجاد شده است یا نه که نتیجه این گزارش آن بود که اگر حقی به صورت غیر قانونی ایجاد شود ،حقوق مکتسبه محسوب نمی شود .

سالاری با بیان اینکه بر اساس طرح تفصیلی در این زمین باید پارکینگ عمومی احداث می شده است گفت: به جز تغییر کاربری این زمین به پهنه M111دو طبقه نیز بیش از قانون به این زمین مجوز ساخت داده شده که تراکم آن 160 درصد است.

سالاری با اشاره به پیش فروش و ساخت و سازهایی که در این پروژه انجام شده است گفت: با استناد به رای شورای عالی شهرسازی این پروژه بر اساس بارگذاری قانونی باید ساخت وساز انجام دهد و دو طبقه اضافه از آن گرفته شد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: شهرداری نیز ملزم شد در این منطقه زمینی به همین متراژ خریداری و در آن پارکینگ عمومی احداث کند تا سرانه های عمومی منطقه تغییر نکند.