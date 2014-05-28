به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مسلمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به فعالیت و عضویت یک هشتم از بهره برداران بخش کشاورزی در تشکل های اجتماعی اظهار داشت: چهار میلیون و 300 هزار نفر در بخش کشاورزی کشور به عنوان بهره بردار فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه برای شناسایی کشاورزان و تسهیل خدمات به این قشر، داشتن هویت نامه در قالب نظام صنفی یک ضرورت است افزود: برای افزایش اعتبار معنوی پروانه های نظام صنفی کشاورزان هیچ راهی نداریم جز اینکه ارائه خدمات به کشاورزان را منوط به داشتن هویت نامه یا پروانه بدانیم.

مدیرکل دفتر تشکل های سازمان تعاون روستایی کشور از عضویت 530 هزار کشاورز در استان های مختلف در نظام های صنفی کشاورزی خبر داد و افزود: شبکه تشکل نظام های صنفی در 408 شهر، 31 استان و یک منطقه ایجاد و توسعه یافته است.

مسلمی گفت: نظام صنفی در تمامی مشاغل یک تجربه علمی و عینی درکل دنیاست و نظام های صنفی کشاورزی در کشور ما هم تحت تاثیر وضعیت منابع مالکیت اراضی و ساختار کشاورزی و مقررات و قوانین وضع شده موجود است.

وی ادامه داد: اجرای نظام صنفی نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت دارند تا با خرد جمعی و مشارکت مردمی امور را پیش ببریم و به اهداف از قبل تعیین شده خود برسیم.

مدیرکل دفتر تشکل های سازمان تعاون روستایی کشور گفت: امروز به لطف گسترش رسانه ها، روستاها خیلی بیگانه از تحولات شهری و فضای باز سیاسی دولت ها نیستند و در بخش کشاورزی خوشبختانه فضای کار بسیار داریم که با استفاده از نظام صنفی می توانیم انجام دهیم.

مسلمی با بیان اینکه سه سال از فعالیت این تشکل می گذرد اظهار داشت: وظیفه این تشکل اعطای پروانه فعالیت به کشاورزان و حمایت از آنان در عرصه تولید است.

وی همچنین تشکل های اجتماعی را از تشکل های نو در عرصه کشاورزی دانست و گفت: سه هزار تشکل اجتماعی در کشور ایجاد شده است.

مدیر کل دفتر تشکل های سازمان تعاون روستایی کشور در خاتمه با بیان اینکه این تشکل ها تا سطح ملی توسعه یافته اند گفت: تلاش بر این است تا تشکل ها را در عرصه های تصمیم گیری و برنامه ریزی با هدف سپردن کار مردم به مردم توسعه داد.

مسلمی با هدف شرکت در نشست بررسی مسایل و مشکلات و برنامه های تشکل های بخش کشاورزی به سمنان سفر کرده است.