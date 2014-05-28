بهره برداری از اتوبان تبریز – سهند تا پایان 93/ طرح جامع دهکده توریستی کندوان تدوین می شود

مرتضی علیخانی چهارشنبه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان شرقی و همچنین پیگیری های مدوام فرمانداری شهرستان اسکو در خصوص اتوبان تبریز – سهند، این اتوبان تا پایان سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد که در صورت بهره برداری از این اتوبان، تحول عظیمی در شهر جدید سهند ایجاد می شود.

وی افزود: این وعده بر اساس مطالعات صورت گرفته داده می شود و امیدواریم با پیگیری های مداوم مسوولان استانی و شهرستانی این وعده بزودی عملیاتی شود.

علیخانی در ادامه به تدوین طرح جامع دهکده توریستی کندوان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین اهداف فرمانداری اسکو استفاده از ظرفیت بخش گردشگری این شهرستان است که در این راستا طرح جامع دهکده توریستی کندوان به عنوان یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور درحال تدوین است و همچنین بخش سرمایه گذاری در این دهکده را نیز آغاز می کنیم.

فرماندار اسکو با اشاره به توسعه بخش صنعت در ایلخچی نیز اظهار داشت: طرح ایجاد شهرک صنعتی قطعه سازان خودرو در بخش ایلخچی نیز در دستور کار فرمانداری اسکو قرار گرفته است؛ البته بخش خصوصی نیز در مسیر ایلخچی – ارومیه زمینی با مساحت 250 هکتار برای احداث مجتمع تفریحی – رفاهی خریداری کرده که زمینه را برای احداث این شهرک آماده می کند.

وی همچنین از تکمیل عملیات ساخت پارک میناتوری به مساحت پنج هکتار در شهر جدید سهند با مشخص شدن سرمایه گذار مشارکت کننده در آن خبر داد.

علیخانی در پایان به برخی دیگر از برنامه های اجرایی شهرستان اسکو اشاره و تصریح کرد: توجه به ظرفیت کشاورزی و گردشگری روستای گنبرف، احداث شهرک صنایع دستی اسکو و همچنین برگزاری همایش ظرفیت های گردشگری در سطح شهرستان از برنامه های شهرستان اسکو بشمار می رود.