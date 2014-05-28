روز دوم رقابت های آلیش قهرمانی آسیا در گنبدکاووس در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، رییس انجمن آلیش جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در همین رابطه گفت: در پنجمین دوره مسابقات آسیایی آلیش 80 ورزشکار از 17 کشور آسیایی شرکت دارند.

عبدالکریم سودی افزود: رقابت های روز دوم در سه وزن 60،80 و 100 کیلوگرم انجام می شود و فردا نیز کشتی گیران اوزان 70، 90،100+ و آزاد به روی تشک می روند.

در این دوره از رقابت ها کشتی گیران مرد در اوزان 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 و 100+ کیلوگرم مبارزه خواهند کرد.

گفتنی است جمهوری اسلامی ایران در این رقابت ها 3 نماینده دارد که دو تیم در قالب تیم های ملی الف و ب ایران و تیم سوم به عنوان منتخب گنبدکاووس و با نام شورای اسلامی شهر در این رقابت ها حضور یافته اند.

سرمربی گری تیم های ملی ایران بر عهده "خلیل پشتیبان" و سرمربی تیم گنبدکاووس نیز "آدینه جوان مردان" است. تیم های ملی الف و ب ایران یک تیم ذخیره نیز دارند که در صورت مصدومیت احتمالی بازیکنان اصلی جایگزین خواهند شد.

اسامی تیم ملی “الف” آلیش مردان ایران:



وزن 60 کیلوگرم : “محسن فرخی” از استان سمنان



وزن 70 کیلوگرم : “سعید خلیلی” از استان گلستان



وزن 80 کیلوگرم : “عبدالرزاق کوهی” از استان خراسان شمالی



وزن 90 کیلوگرم : ” محمد تیموری” از استان خراسان شمالی



وزن 100 کیلوگرم : “قاسم رحیمی فر” از استان خراسان شمالی



وزن 100+ کیلوگرم: “ناصر صحرایی” از استان خراسان رضوی



اسامی تیم ملی ” ب ” آلیش مردان ایران:



وزن 60 کیلوگرم : “محمد نبی زاده” از استان سمنان



وزن 70 کیلوگرم : “احمد خادمی” از استان خراسان شمالی



وزن 80 کیلوگرم : “یاسر محمدی رستم” از استان مازندران



وزن 90 کیلوگرم : “داود عوض زاده” از استان گلستان



وزن 100 کیلوگرم : “عبدالله ایری” از استان گلستان



وزن 100+ کیلوگرم: “عظیم خواجه زاده تراج” از استان گلستان



بازیکنان ذخیره ایران:



وزن 60 کیلوگرم : “سجاد شریفی” از استان گلستان



وزن 70 کیلوگرم : ” حمید میرزایی” از استان سمنان



وزن 80 کیلوگرم : “هادی سلیمی” از استان سمنان



وزن 90 کیلوگرم : ” یعقوب جلایر” از استان خراسان شمالی



وزن 100 کیلوگرم : “عبدالواحد محمدی” از استان خراسان شمالی



وزن 100+ کیلوگرم: “سعید وافری” از استان خراسان شمالی



اعضای تیم شورای شهر گنبدکاووس:



وزن 60 کیلوگرم: ایوب بگنج نژاد



وزن 70 کیلگرم: امیر چادر نشین



وزن 80 کیلوگرم: یعقوب کر



وزن 90 کیلوگرم: خدای مراد منگلی زاده



وزن 100- کیلوگرم: یعقوب پهلوان زاده



وزن 100+ کیلوگرم: حمید سخاوی



بازیکن ذخیره در 100+ کیلوگرم: اراز قلی دهقان



گفتنی است رقابت های بانوان نیز روز گذشته با قهرمانی تیم ایران پایان یافت.