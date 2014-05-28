به گزارش خبرگزاری مهر،سیروس نصیری، اظهار داشت: به استناد ماده 9 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 86/8/9 مجلس شورای اسلامی، کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی درصورت وقوع حوادث ناشی از کار از حمایت‌های قانونی از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه قانون مذکور به تمامی واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌ اجتماعی در تاریخ 89/4/7 ابلاغ شده است، افزود: بر این اساس در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کارگران ساختمانی که دچار حادثه ناشی از کار می‌شوند، مشکل قانونی یا اجرایی وجود ندارد.

نصیری خاطرنشان کرد: کارگران ساختمانی که در اجرای قانون فوق تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند، چنانچه در مسیر رفت و برگشت از منزل به محل کار دچار حادثه شوند، در صورت اثبات موضوع از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد.