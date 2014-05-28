مسکن مهر شهر چورزق با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پروژه های مسکن مهر شهر چورزق راکد مانده و خواست شهروندان پیگیری بنیاد مسکن شهرستان در این خصوص است.



محمدی با بیان اینکه آورده اولیه متقاضیان در زمان آغاز این طرح 8 میلیون تومان بود در حالی که با این مبلغ می توانستند زمین مناسبی برای خود خریداری کنند افزود: این درحالی است که طبق اعلام مردم، بنیاد مسکن طارم برای ادامه کار و تحویل واحد های مسکونی 5 میلیون تومان دیگر از متقاضیان مطالبه کرده است. محمدی با انتقاد از کم کاری بنیاد مسکن شهرستان طارم در روند اجرا و تحویل پروژه های مسکن مهر شهر چورزق گفت: تامین این هزینه و طولانی بودن روند احداث پروژه موجب نارضایتی متقاضیان این واحدهاست که مسوولین باید با جدیت برای رفع این مساله تلاش کند. وی با بیان اینکه مدیریت نادرست بنیاد مسکن مانع توسعه فعالیت های ساخت مسکن در شهر چورزق شده است ادامه داد: ساخت 120 واحد مسکن مهر برای شهر چورزق دردستور کار بود که تنها 60 واحد آن اجرایی شده است و این میزان با درصد قابل توجهی از پیشرفت فیزیکی فعلا راکد مانده و تحویل متقاضیان نشده است.

محمدی افزود: شهر چورزق به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در همسایگی شهر گردشگری ماسوله و همچنین شهر خلخال در استان اردبیل و کوتاهترین مسیر برای دسترسی به این دو شهر می تواند به عنوان پل ارتباطی و همچنین توقف مسافران و گردشگران مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی افزود: توقف گردشگر در شهر علاوه بر شناساندن هر چه بیشتر پتانسیل های شهر، می تواند زمینه اشتغالزایی و در آمد برای شهروندان از طریق فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی و همچنین ارائه خدمات را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی استان زنجان به فراینده موجود در شهر چورزق و بافت شهر و زندگی شهروندان شهر چورزق اشاره کرد و افزود: تجمع مردم در منطقه ایی به نام قلعه چورزق بوده است که پس از زلزله سال 69 رودبار و خساراتی که به بافت شهر وارد شد بافت شهری از حول این قلعه که تپه ای با خاک رس است و از سوی اهالی به نام قلعه خوانده می شود و نماد تاریخی شهر چورزق است، پراکنده و در فضاهای دیگر شهر مستقر شدند.

محمدی گفت: سیستم کشاورزی شهر چورزق هنوز به صورت سنتی است و این باعث وارد آمدن خسارت به کشاورزان می شود که توجه ویژه و ارائه آموزش های لازم به کشاورزان باید مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد و با حذف دلال ها و واسطه های خرید و فروش محصولات کشاورزی در زمان برداشت محصول، سود واقعی به کشاورزان که از این راه ارتزاق می کنند برسد.