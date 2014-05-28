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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

بیگدلو:

سرانه مصرف آرد در پارس آباد 9.5 کیلوگرم است

سرانه مصرف آرد در پارس آباد 9.5 کیلوگرم است

پارس آباد – خبرگزاری مهر: فرماندار پارس آباد سرانه مصرف آرد در این شهرستان را 9.5 کیلوگرم اعلام کرد و گفت: سرانه مصرف آرد در منطقه باید به کمتر از این رقم کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی پارس آباد گفت: این رقم در حدود میانگین استانی است، اما باید کاتش یابد.

وی با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده در پخت و عرضه نان در این شهرستان عنوان کرد: به علت سودجویی برخی افراد تهیه نان در پارس آباد در چند روز گذشته با مشکل مواجه شده بود که خوشبختانه این مشکل با کنترل و نظارت مکرر بر نانوایی‌ها حل شد.

فرماندار پارس آباد با تاکید بر اینکه در این شهرستان به لحاظ تامین آرد و نان مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: با وجود سرانه بالای مصرف نان، اگر مصرف صحیح اعمال شود و بازرسی و کنترل خوبی بر نانوایی‌ها صورت گیرد، هیچگونه مشکلی از بابت نان در شهرستان وجود نخواهد داشت.

وی پارس آباد را یکی از قطب های کشاورزی کشور دانست و بر ضرورت توجه بیش از پیش کشاورزی و حمایت جدی از زارعان و سرمایه گذاران این بخش تاکید کرد.

بیگدلو با بیان اینکه این شهرستان بالغ بر 66 هزار هکتار اراضی زراعی مرغوب دارد، تصریح کرد: در این شهرستان بیش از 30 نوع محصول کشاورزی تولید و به مناطق مختلف کشور ارسال می شود.

وی همچنین با بیان اینکه در حال تمرین دموکراسی هستیم، عنوان کرد: ما باید دموکراسی را در شهرستان تمرین کنیم تا فرصتی که نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار مسئولان قرار داده به نحو احسن  استفاد شود.

کد مطلب 2300331

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