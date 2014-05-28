دومین بیمارستان صحرایی در استان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین بیمارستان صحرایی استان کرمانشاه، پیش از ظهر چهارشنبه با حضور بهمن روشنی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و اعضای کارگروه بهداشت و درمان در مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه افتتاح شد.

این بیمارستان دارای 45 تخت بستری، بخش اتاق عمل، Icu، رادیولوژی، داروخانه، تصفیه آب در هر شرایطی است که در 11 کانتیتر و در یک چادر فریم بادی برپا شده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در حاشیه افتتاح این بیمارستان گفت: این مرکز دومین بیمارستان صحرایی استان بوده که هم‌اکنون و با هدف تسریع در ارائه خدمات در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است.

عبدالرحمن پرنا افزود: برای تجهیز بیمارستان مذکور 200 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است که دانشگاه علوم‌پزشکی در اختیار ما قرار دهد.

وی ادامه داد: هم‌چنین معاونت دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی تامین داروی داروخانه این بیمارستان را عهده دار شده است.

شایان ذکر است این دومین بیمارستان صحرایی افتتاح شده در کرمانشاه است.