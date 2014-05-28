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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

گرامی:

ووشوکاران گلستانی عازم مسابقات بین المللی می شوند

ووشوکاران گلستانی عازم مسابقات بین المللی می شوند

گرگان – خبرگزاری مهر: رییس هیات ووشو شهرستان بندرگز از اعزام ووشوکاران گلستانی برای شرکت در رقابت های بین المللی عازم گرجستان خبر داد.

"محمود گرامی" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ووشوکاران نوجوان و جوان شهرستان بندرگز در قالب نماینده کشورمان برای نخستین بار به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند.

گرامی تصریح کرد: بر این اساس "احمدرضا بای" در وزن منهای 28 کیلوگرم نوجوانان و "امیرمحمد خادم لو" در وزن منهای 75 کیلوگرم جوانان در سبک "شائولین چوان" بخش ساندا در این رقابت ها شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به سابقه قهرمانی در رقابت های استانی این دو ووشوکار افزود: بای با قهرمانی در مسابقات کشوری که بهمن ماه سال گذشته در گیلان برگزار شد موفق شد جواز حضور در رقابت های بین المللی را کسب کند. ضمن اینکه خادم لو در آن مسابقات در جایگاه سوم قرار گرفت اما با توجه به اینکه نفر اول عضو تیم ملی و نفر دوم آسیب دیده بودند وی به عنوان نماینده کشورمان اعزام خواهد شد.

به گفته گرامی مسابقات بین المللی ووشو از 29 خرداد الی سوم تیرماه در کشور گرجستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2300347

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