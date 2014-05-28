درگذشت یک نویسنده و پژوهشگر موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، زنده‌یاد علی هاشمی از فعالان قدیمی عرصه فرهنگ و هنر بخصوص موسیقی بود که به نوعی حلقه وصل میان هنرمندان و موسیقی دانان به شمار می آمد.

وی در اکثر محافل هنری حضور پر رنگ داشت و با هنرمندانی همچون فریدون مشیری، فرهاد فخرالدینی، محمدرضا شجریان، محمد سریر و دیگر هنرمندان فعال حوزه موسیقی دوستی نزدیک و دیرینه داشت.

پیکر زنده یاد علی هاشمی روز پنجشنبه 8 خرداد ماه ساعت 9 صبح از مقابل تالار وحدت با حضور هنرمندان و یاران دیرینه وی تشییع می شود. ضمن اینکه مراسم یادبود این فعال عرصه فرهنگ و هنر روز شنبه 10 خردادماه از ساعت 16 تا 17:30 در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود.

خبرگزاری مهر درگذشت این نویسنده و پژوهشگر را به خانواده وی تسلیت می‌گوید.





