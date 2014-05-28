به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت بانک مرکزی نیوزیلند (http://www.rbnz.govt.nz/news/2014/5713062.html)، بانک خلق چین (بانک مرکزی این کشور) و بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کردند که پیمان پولی دوجانبه خود را برای پشتیبانی از تسویه تراکنشهای تجارت فرامرزی بین شرکتهای چینی و نیوزیلندی تمدید میکنند.
هدف این پیمان که برای اولین بار در سال 2011، امضا شده بود، ارتقای تجارت دوجانبه و سرمایهگذاری مستقیم برای توسعه اقتصادی دو کشور میباشد. اندازه این پیمان پولی دوجانبه، 25 میلیارد یوآن یا 5 میلیارد دلار نیوزیلند است؛ این پیمان سه ساله بوده و در زمان سررسید میتواند با توافق طرفین تمدید شود.
"گرانت اسپنسر" معاون بانک مرکزی نیوزیلند گفت: این پیمان پولی دوجانبه کمک شایانی به استفاده از یوآن در سطح بینالمللی میکند و ارتباطات چین-نیوزیلند را بیش از پیش مستحکم میکند.
پیمان پولی دوجانبه روش نوینی است که عمدتاً در کشورهای جنوبشرقی آسیا موسوم به آسهآن+3 استفاده میشود.
در این پیمانهای پولی، تجارت بین دو کشور با استفاده از دو پول محلی و بدون نیاز به ارزهای واسط مانند دلار و یورو انجام میشود.
هدف از امضای این پیمانها مقاومسازی سیستم تبادلات مالی خارجی و کاهش وزن ارزهای واسط مانند دلار و یورو در اقتصاد کشورهاست.
انتظار میرود پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به ظرفیتها مناسب دیپلماسی در دولت جدید، امضای پیمانهای پولی دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار گیرد تا اقتصاد مقاومتی از حوزه شعار خارج شده و سیستم تبادلات خارجی کشور در برابر دخالتهای خارجی مصون شود.
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