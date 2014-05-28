بیش از 577 هزار دقیقه برنامه از شبکه جهانی ولایت پخش شد/ راه اندازی تلویزیون اینترنتی شبکه ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی شامگاه سه شنبه در مراسم چهارمین سالگرد افتتاح شبکه جهانی ولایت که در مسجد امیرالمومنین(ع) قم برگزار شد در سخنانی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این شبکه ماهواره‌ای اظهار داشت: طی مدت چهار سال از فعالیت شبکه جهانی ولایت، مجموعا ۵۷۷ هزار و ۳۲۰ دقیقه برنامه پخش شده است. ‌

آیت الله حسینی قزوینی، یکی از مهم‌ترین بخش برنامه‌های شبکه جهانی ولایت را پاسخ به شبهات دانست و اظهار داشت: ‌در بخش پاسخ به شبهات ۲ هزار و ۱۷۱ برنامه شامل ۱۳۹ هزار و ۶۸۰دقیقه برنامه پخش شده است.

مدیر شبکه جهانی ولایت، با بیان اینکه در بخش معارف و اندیشه‌های دینی نیز ۲ هزار و ۵۰۱ برنامه و در مجموع ۹۵ هزار ۵۲۰ دقیقه برنامه از شبکه جهانی ولایت پخش شده است افزود: در مناسبت‌های ویژه ۲ هزار و ۳۷۶ برنامه، در خصوص ادیان و تقریب مذاهب ۹۲۶ برنامه، در زمینه تفسیر و علوم قرآنی ۱۸۷۱ برنامه، زنان، خانواده و تربیت ۵۶۰ برنامه و در بخش اخلاق و عرفان اسلامی نیز ۶۲۹ برنامه به روی آنتن رفته است.

وی عنوان داشت: برنامه‌های که از شبکه جهانی ولایت پخش می‌شود سطح اعتقادی بینندگان را به حدی رسانده که همین مخاطبان با شبکه‌های وهابی تماس می‌گیرند و با ادله محکم و مستدل، حقانیت مذهب شیعه را اثبات و به شبهات آنها پاسخ داده و همچنین شبهاتی به مبانی اعتقادی آن‌ها وارد می‌کنند.

90 درصد برنامه های شبکه ولایت در خود شبکه تولید می شود

آیت الله حسینی قزوینی، با بیان اینکه ۱۰ درصد این برنامه‌ها تامینی شبکه جهانی ولایت از مراکز دیگر و ۹۰ درصد آن تولید خود شبکه بوده ادامه داد: در برنامه ندای شیعه بینندگان ما با ویژه‌برنامه‌هایی که داشتند جواب‌های قاطع و کوبنده به شبهات وهابیت دادند.

مدیر شبکه جهانی ولایت، گفت: برنامه‌های شاخصی از شبکه جهانی ولایت پخش شده که از جمله آنان می‌توان به ویژه برنامه غنچه‌های ولایت با الهام از سوره الرحمن اشاره کرد که کودکان در شب میلاد حضرت زهرا(س) در استودیو حاضر شدند و با استفاده از آیات و روایات کتب اهل تسنن حقانیت خلافت امیرالمومنین(ع) را اثبات کردند.

وی با بیان اینکه برخی از این کودکان تحدی کردند وگفتند آماده‌ایم با کار‌شناسان شبکه‌های وهابی به صورت زنده مناظره کنیم افزود: یکی از کودکان با شبکه وهابی تماس گرفت و گفت آماده‌ام در پنج دقیقه امامت حضرت علی(ع) ‌را از قرآن و سنت و کتاب‌های اهل تسنن اثبات کنم.

آیت الله حسینی قزوینی، اضافه کرد: گرچه دستندرکاران این شبکه صدای او را قطع کردند اما همین تحدی لرزه بر اندام کار‌شناسان وهابی افکند.

شبکه‌های معاند وهابی هجمه‌های گسترده‌ای علیه اعتقادات شیعیان به راه انداخته‌اند

مدیر شبکه جهانی ولایت در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مخاطبان شیعه و سنی، این شبکه را همچون دانشگاهی در خانه‌های آنان می‌دانند که به نشر معارف دینی می‌پردازد اظهار داشت: امروز شاهدیم که شبکه‌های متعدد و معاند وهابی هجمه‌های گسترده‌ای علیه اعتقادات شیعیان به راه انداخته‌اند.

مدیر شبکه جهانی ولایت، همچنین، ارتباط شبکه جهانی ولایت با بدنه حوزه علیمه و طلاب و فضلا و هچنین گستردگی موضوعات دینی و مذهبی و هزینه‌های اندک این شبکه در مقابل هزینه‌های کلان شبکه‌های همتراز را از ویژگی‌های شبکه جهانی ولایت برشمرد.

راه اندازی تلویزیون اینترنتی شبکه جهانی ولایت

آیت الله حسینی قزوینی، همچنین با اشاره به راه اندازی تلویزیون اینترنتی شبکه جهانی ولایت و پخش برنامه‌های این شبکه در فضای مجازی ابراز داشت: هم اکنون برنامه‌های شبکه جهانی ولایت را می‌توان از طریق سایت این شبکه مشاهده کرد و آرشیو برنامه‌های پخش شده نیز در اختیار مخاطبان قرار دارد.