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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

طهماسبی:

اماکن دولتی بلااستفاده در روستاها کتابخانه شود

اماکن دولتی بلااستفاده در روستاها کتابخانه شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان گفت: اماکن دولتی بلااستفاده در روستاها کتابخانه شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  "علي اصغر طهماسبي" پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه نهضت مطالعه مفيد و انجمن كتابخانه هاي عمومي استان اظهار کرد: درخصوص نهضت مطالعه مفيد و كتابخواني در كشور دغدغه هايي وجود دارد كه بايد با ارائه راهكارهايي مفيد جهت ارتقاء سرانه مطالعه برسيم.

وي تصريح كرد: كتاب خواندن وقت نمي شناسد و بايد به سمتي برويم كه اين به عنوان يك فرهنگ و استراتژي در ميان جامعه ما نهادينه شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار با اشاره به پيشرفتهاي روزافزون تكنولوژي و دسترسي آسان مردم به بسياري از خدماتي كه پيش از اين به آساني مقدور نبود، خاطرنشان كرد: با وجود تمامي اين پيشرفتها بايد جايگاه مطالعه نزد مردم محفوظ بماند و ما مي توانيم از ظرفيت تكنولوژي در جهت تجهيز كتابخانه ها و يا ارائه نسخه هاي نرم افزاري مطالعه استفاده كنيم.

وي در پايان در خصوص ترويج فرهنگ مطالعه در روستاهاي استان اظهار داشت: در روستاهاي ما اماكن دولتي بلا استفاده زيادي وجود دارد كه مي توانيم با پيگيري دفتر امور روستايي استانداري و در حد مقدورات از اين اماكن جهت راه اندازي كتابخانه هاي روستايي استفاده كرد.

کد مطلب 2300354

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