سرعین مستعدترین منطقه کشور در توسعه گردشگری سلامت است

رضا زنده دل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هزینه تمام شده پائین در حوزه سلامت، توسعه علوم پزشکی و هم مرز بودن با کشورهای منطقه قفقاز از مهمترین ویژگی های سرعین در توسعه این حوزه گردشگری است.

وی در عین حال با اشاره به وجود چشمه های معدنی و درمانی در کنار آب و هوای سالم و طبیعی ادامه داد: می توان از این ظرفیت ها به بهترین نحو ممکن برای توسعه گردشگری سلامت در سرعین استفاده کرد.

شهردار سرعین اضافه کرد: براین اساس ایجاد تنوع در حوزه گردشگری بویژه فراگیری آن در تمام فصول و همه پتانسیل های موجود این حوزه در سرعین از برنامه های جدی شهرداری این شهرستان در آینده است.

وی با بیان اینکه در این راستا شهرداری سرعین برای اولین بار در کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو حضور خواهد یافت، تاکید کرد که نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو از 27 الی 29 مرداد 93 با حضور نمایندگان کشورهای عضو اکو در مازندران برگزار خواهد شد.

زنده دل متذکر شد: حضور در این همایش به برقراری ارتباط هر چه بیشتر با شرکت کنندگان دیگر از کشورهای عضو اکو و توسعه گردشگری سلامت در این منطقه کمک خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که حضور در این همایش و معرفی ظرفیت های و توانمندی های شهرستان سرعین در زمینه های مختلف به رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری در سرعین منتج شود.

شهردار سرعین با اشاره به جایگاه سومی گردشگری در میان صنایع فعال در سطح دنیا و کسب درآمد بیش از هزار میلیارد دلاری کشورهای گردشگر پذیر تاکید کرد که توجه جدی به این صنعت در شهر سرعین اجتناب ناپذیر است.