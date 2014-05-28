200 هزار بازرسی از بازار لوازم خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فراهانی افزود: از مجموع بازرسی های انجام شده طی این مدت ، تعداد 107 هزار و 505 مورد به کالاهای وارداتی و 108 هزار و 169 مورد دیگر به تولیدات داخل کشور اختصاص داشته است.



معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت اضافه کرد : در این میان از 74 هزار و 892 واحد عرضه کننده انواع یخچال، یخچال فریزر و فریزر وارداتی و تولیدداخل در سراسر کشور بازرسی بعمل آمده که براین اساس ، یک هزار و 18 پرونده تشکیل شده که ارزش ریالی آنها حدود 4 میلیارد و 639 میلیون و 659 هزار و 421 ریال بوده است.



به گفته وی، 177 میلیون و 663 هزار و 943 ریال از ارزش ریالی این تخلفات، به شاکیان برگردانده شده است.



فراهانی تصریح کرد: در سال گذشته ، تعداد 35 هزار و 403 مورد بازدید از اماکن عرضه ماشین های لباسشویی اعم از وارداتی و تولید داخل در سراسر کشور صورت گرفته که حاصل آن تشکیل تعداد 620 مورد پرونده تخلف به ارزش 4 میلیارد و 931 میلیون و 248 هزار و 532 ریال بوده و در این بخش به میزان 50 میلیون و 440 هزار ریال حقوق شاکیان اعاده شده است.



وی افزود: طی مدت یاد شده ، توسط بازرسان سازمان های صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور، تعداد 38 هزار و 516 مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده تلویزیون و LCD (وارداتی و تولید داخل) انجام شده که در مجموع 697 پرونده تخلف به ارزش کل سه میلیارد و 636 میلیون و 599 هزار و 671 ریال تشکیل و جهت صدور رای و رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.



به گفته فراهانی، از ابتدای اجرای طرح مذکور تاکنون 66 هزار و 863 مورد بازرسی از سایر واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی صورت گرفته و تخلفات به ارزش 18 میلیارد و 243 میلیون و 385 هزار و 714 ریال در این خصوص کشف و میزان 249 میلیون و 754 هزار و 968 ریال حقوق شاکیان اعاده شده است.



فراهانی از هموطنان سراسر کشور درخواست کرد ضمن دریافت فاکتور معتبر از فروشندگان لوازم خانگی، تخلفات اقتصادی را به صورت حضوری به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و یا به صورت تلفنی با شماره تلفن 124 در میان بگذارند تا در اسرع وقت به شکایات آنان رسیدگی شود.