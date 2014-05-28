به گزارش خبرنگار مهر، مديرکل صداوسيماي مرکز آذربايجان شرقي چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری هيجدهمين جشنواره توليدات صداوسيماي مراکز استان ها در آذربایجان شرقی گفت: گفت: فرهنگ هاي بومي که تبلور آن در شبکه هاي استاني صداوسيماست، توانايي بارورسازي فرهنگ ملي را دارند.

علي نواداد در ادامه با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اميدواريم پيام دين، اخلاق و آگاهي صداوسيماي مراکز استان ها با نغمه کار و کوشش در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي در گوش دل نيوشندگان بنشيند.

وی افزود: برگزاري جشنواره توليدات صداوسيماي مراکز استان ها در تقارن با سالروز بعثت پيامبر رحمت و مهرباني، حضرت محمد (ص) در تبريز فضايي ايجاد کرده تا رنگين کمان سرزمين صداوسيماييان فرهنگ و ابتکار و توانمندي هاي سرشار در نظر چشمان تيزبين اهل خبر و نظر بر آسمان آذربايجان شرقي نقش ببندد.

مديرکل صداوسيماي مرکز آذربايجان شرقي گفت: آذربايجان و تبريز از ديرباز تا کنون همواره مهد انديشه هاي الهي و خاستگاه فرهنگ و تمدن و نخستين پايتخت جهان اسلام و تشييع بوده و با همه اين پتانسيل ها به پيشواز نمايندگان تواناي فرهنگ هاي بومي ايران که توانايي بارورسازي فرهنگ ملي را دارند، آمده است.

وی در پایان تصریح کرد: پنج کميسيون صدا، سيما، موسيقي، خبر و پژوهش امروز (چهارشنبه) در محل هتل پارس تبريز برگزار و برگزيدگان هر يک از اين شاخه ها معرفي و تجليل می شوند و پنجشنبه نيز شاهد برگزاری آيين اختتاميه اين جشنواره در تفرجگاه ائل گلي تبريز خواهیم بود.