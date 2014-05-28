شرکت نفت سپاهان در حال بررسی علت حریق در مخازن روغن است/نتایج 3 روز دیگر اعلام می شود

موثقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت نفت سپاهان در حال بررسی علت حریق در مخازن روغن است.

وی گفت: برآورد خسارات مالی نیز در چند روز آتی و پس از بررسی اعلام می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت نفت سپاهان نیز در این ارتباط گفت: آتش سوزی در سایت پرکنی مربوط به یکی از پیمانکاران شرکت نفت سپاهان است که در محدوده پالایشگاه نفت اصفهان مستقر شده است.

شهرریزی اظهار داشت: منطقه آتش سوزی در پوشش کامل بیمه است و کارشناسان بیمه در محل حادثه حضور دارند.

وی تصریح کرد: بامداد امروز هفتم خرداد سايت پُركني يكي از پيمانكاران شركت در محدوده پالايشگاه، دچار حريق شد كه با حضور به موقع مأمورين آتش‌نشاني، در حال كنترل نهايي است.

بنابر همین گزارش به دلیل فاصله مکانی این حادثه با واحدهای فرآیندی پالایشگاه ، واحدهای مذکور هیچگونه آسیبی ندیده و با ظرفیت کامل به تولید ادامه می دهند.

قابل ذکر است شركت نفت سپاهان (سهامي عام) توليد كننده روغن پايه خاورميانه از سال ۱۳۷۱ فعاليت خود را آغاز کرد.

اين شركت در ابتدا تحت پوشش شركت ملي نفت ايران و به عنوان بخشي از پالايشگاه اصفهان عمده‌ترين توليد كننده روغن‌هاي موتوري در داخل كشور بوده، از سال ۱۳۸۱ و در راستاي سياست خصوصي‌سازي صنايع دولتي به صندوق بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان صنعت نفت واگذار و از آن پس به شركت نفت سپاهان تغيير نام يافت.

شركت نفت سپاهان در حال حاضر با ظرفيت توليد بيش از ۶۷۰ هزار تن انواع روغن، طیف گسترده‌ای از فرآورده‌های روانکاری شامل انواع روغن‌های موتوری اعم از بنزینی، دیزلی، گازسوز، روغنهای دنده خودرو، روانکارهای صنعتی، گریس، ضدیخ، پارافین مایع اسلاک واکس، پارافین واکس و روغن پایه را توليد می‌کند.

