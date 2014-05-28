اجرای طرح سند راهبردی دستگاه قضایی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی روش برنامه ریزی راهبردی ظهر چهارشنبه با حضورمحمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه، جمال انصاری رئیس کل دادگستری، حجت الاسلام صادقی دادستان، قضات، کارکنان و روسای دادگستری، دادستانها و مسئولان سازمانهای تابع دادگستری استان در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.

محمدباقر ذوالقدر در این کارگاه آموزشی با تبریک عید مبعث اظهارداشت: مبعث منشاء تحول اساسی در زندگی بشر شد و عید همه توحیدیان و کسانی است که دل در گرو انسانیت دارند.

وی افزود: بعثت رسول اکرم موجب نجات بشریت از جهالت و گمراهی و حرکت در مسیر تعالی شد و خدواند با این انتخاب نعمت بزرگی بر انسانهای توحیدخواه ارزانی داشت.

برنامه راهبردی دستگاه قضایی تدوین می شود

معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: استان قزوین به دلیل ظرفیت های خوب قضایی و داشتن کارشناسان و قضاتی مجرب بستر خوبی برای اجرای طرح های کشوری دارد و با اعلام آمادگی رئیس کل دادگستری استان اجرای آزمایشی طرح مهم سند راهبردی دستگاه قضایی را به صورت آزمایشی و پایلوت از امروز از استان قزوین آغاز کردیم تا بتدریج در سایر استانها نیز عملیاتی شود.

این مسئول بیان کرد: این طرح جامع قرار است در تمامی دادگستری های کشور اجرا شود که دراین راستا باشناسایی نقاط ضعف و قوت در خدمات گذشته برای اولین بار با برگزاری کارگاه آموزشی عملیات اجرایی طرح را در قزوین کلید زدیم.

وی افزود:این دوره های آموزشی برای دستیابی به یک سند راهبردی مدون و جامع برگزار شده و در مدت دو روز بااستفاده ازصاحب نظران دانشگاه تلاش می شود به نتیجه قابل قبولی دست یابیم.

سند راهبردی نقشه راه دستگاه قضایی است

این مسئول یادآورشد: تدوین سند راهبردی در واقع نقشه راه دستگاه قضایی برای تحقق اهداف پیش بینی شده و انجام موفق رسالت و وظایف سازمانی است زیرا به دلیل وسعت کار و حساسیت وظایف این نهاد بدون نقشه راه درست نمی توان دستگاه قضایی را اداره و به اهداف دست یافت.

ذوالقدر تصریح کرد: قوه قضائیه در ردیف حساس ترین و پیچیده ترین نهادهای کشور است و کارآمدی نظام اسلامی در گرو کارآمد شدن دستگاه قضایی است زیرا این نهاد زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شود و تقویت شان آن ضروری است.

وی افزود: اگر دستگاه قضایی درست اداره شود به اصلاح سایر امور در کشور کمک می کند و چون همه مردم با آن سروکار دارند نمی توان آن را با سلیقه شخصی و روشهای غیر علمی و متقن اداره کرد و حتما لازم است مدیریت این نهاد از پایگاهی قوی و اصولی برخوردار باشد.

معاون راهبردی قوه قضایی یادآورشد: این برنامه راهبردی باید هم جامع باشد و هم قابلیت و ابزار اجرایی داشته باشد تا ما را به اهداف چشم انداز برساند.

هر استان یک برنامه راهبردی خواهد داشت

وی اضافه کرد: برای هر استان یک برنامه راهبردی تعریف شده و باید مبنای علمی داشته باشد و برای اینکه از فرهنگ واحد و متمرکزی برخوردار باشد نظارت جدی خواهد شد و با هدایت فکری مدون تلاش می شود با کمترین ضعف همراه باشد.

این مسئول گفت: برای این که کیفیت کارگاه آموزشی افزایش یابد و خروجی مناسبی هم داشته باشد از دکتر یزدان پناه برای مدیریت علمی دعوت شده تا با سابقه علمی 23 ساله در عرصه تحقیق و پژوهش و دکتر رحماندوست از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی زمینه انتقال مناسب مطالب علمی در این دوره فراهم شود.

ذوالقدر یادآورشد: برنامه ریزی از اجزا مهم مدیریت و کار ویژه ای است که می تواند خروجی کار را مناسب کند.

این مسئول گفت: در کنار این کارگاه دو روزه آموزشی شش کارگاه فرعی هم پیش بینی شده که اشکالات، نواقص، آسیب ها و ضعف ها برطرف شده تا سند مدون و جامعی برای اجرا آماده شود.

معاون راهبردی قوه قضائیه اظهارداشت: برنامه ریزی، بسیج امکانات، هدایت و سرپرستی و نظارت و کنترل از مراحل یک مدیریت علمی و منسجم است و در مدیریت استراتژیک هم سه مولفه برنامه ریزی، اجرا و نظارت راهبردی تعیین کننده است.

مدیریت سنتی جوابگوی نیازها نیست

ذوالقدر تصریح کرد: امروز از مدیریت سنتی که دیگر پویا نیست باید عبور کنیم و در شرایطی که همه چیز در حال تغییر و تحول است و علم قدیم جواب نمی دهد لازم است با تفکر و داشتن برنامه راهبردی نقشه راه را ترسیم و بر اساس آن حرکت کنیم.

مدیریت جهادی گفتمان جدید شرایط کنونی است

این مسئول با اشاره به اهمیت مدیریت جهادی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: مدیریت جهادی یک ایده و گفتمان جدید است که می تواند با درک درست از شرایط به روند توسعه کشور کمک کند که باید بر روی ابعاد آن کار علمی شود.

ذوالقدر یادآورشد: در انتخاب شعار امسال دو محور اقتصاد و فرهنگ مورد توجه مقام معظم رهبری است که با عزم ملی و مدیریت جهادی می توان آن را محقق کرد.

وی افزود: اگر تا دیروز دشمنان با جنگ نظامی درصدد آسیب زدن به نظام اسلامی بودند امروز از راه فشار بر اقتصاد و فرهنگ دستور کار خود را عوض کرده اند که جهت گیری تحریم نیز بر اقتصاد استوار شد لذا برای مقابله با این دشمنی ها باید رهنمود رهبری را اجرا کنیم.

ذوالقدر افزود: مدیریت جهادی اکسیری است که باید آن را دقیق شناخت و بر اساس آن حرکت کرد که با مدیریتی توام با تلاش، مبارزه و جهاد می توان به اهداف خود رسید.

وی گفت: مصادیق مدیریت جهادی شامل مدیریت دوران جنگ، مدیریت امنیتی، تجربه جهاد سازندگی، مدیریت در عرصه دیپلماسی و عرصه های علم و فنآوری است که همه آنها به نتایج ارزشمندی منجر شد که امروز هم می توانیم با اتکاء به آن موفق شویم.

معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: مدیریت جهادی باید در دانشگاهها و پژوهشکده های کشور مورد برسی علمی قرار گیرد که ویژگی های آن اتکاء به خداوند، خودباوری و اعتماد به نفس، همت بلند، تلاش مستمر، قانع نشدن به وضع موجود و عزم راسخ و اراده پولادین است که با اتکاء به دانش و تدبیر و تکیه به مردم با فداکاری و ایثار می توان به دستاوردهای بزرگی رسید.