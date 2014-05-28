بخش دولتی باید در کنار بخش خصوصی در توسعه صادرات کوشا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان با اشاره به نقش حاکمیتی و نظارتی دولت گفت: بخش دولتی باید در کنار بخش خصوصی و تولید کنندگان و صادرکنندگان در توسعه صادرات کوشا باشد.

وی اظهارداشت: با توجه به دستور معاون برنامه ریزی استانداری گیلان سازمان صنعت، معدن و تجارت آمار واحدهای تولیدکننده صادراتی را از سراسر استان استخراج می کند و در این راستا همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان نیز نقش بسزایی در شفاف سازی میزان واقعی تولیدات صادراتی و میزان صادرات محصولات تولیدی استان خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: بدون شک توسعه تجارت و افزایش میزان صادرات استان به رونق اقتصادی و اشتغالزایی منجر می شود و زمینه ای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی منطقه ایجاد می کند.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان نیز در این نشست از الزام تمامی دستگاه های مرتبط با تولید و صادرات به تهیه لیست جامعی از میزان تولید کالاها و محصولات صادراتی استان خبر داد و گفت: با توجه به آمارهای موجود، میزان صادرات از استان باید شفافتر شود.

محمد حسین اصغریان با تاکید بر لزوم شفاف سازی ظرفیت های صادراتی استان افزود: بسیاری از محصولات تولیدی گیلان از مبادی و گمرکات سایر استان ها به خارج از کشور صادر می شود و این در حالی است که آمار تولیدات صادراتی به نام آن استان ها عنوان می شود.

وی با اشاره به جایگاه یازدهم گیلان در میزان صادرات اظهارداشت: تحریم های اقتصادی، افزایش قیمت حامل های انرژی، مشکلات ناشی از محدودیت گشایش اسناد اعتباری LC ، تورم و کاهش تولید، مشکلات مالیاتی صادرکنندگان ،مصوبات محدود کننده در امر صادرات، عوارض صادراتی بالا برای محصولات تولیدی مانند چای و برنج از جمله عوامل تاثیر گذار در امر صادرات است.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان از تمامی دستگاه ها و تشکل های مرتبط با تولید و صادرات از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، اداره کل گمرکات و جهاد کشاورزی استان خواست آمار صحیح و شفافی از میزان تولیدات صادراتی استان ارائه دهند تا در تفسیر و برنامه ریزی های مربوط به توسعه صادرات استان، مبدا واقعی محصولات صادراتی استان شناسایی شود.

وی همچنین با اشاره به نقش سفرا در توسعه فعالیت های صادراتی گفت: با توجه به سنجش بازارهای هدف صادراتی سرکنسولگری ها می توانند به عنوان مرکز مبادله اطلاعات بازرگانی و تجاری نقش آفرینی کنند.

اصغریان افزود: برای تجار و بازرگانان دستیابی به اطلاعات و تحلیل بازارهای هدف صادراتی به تنهایی میسر نیست از این رو حمایت و هدایت صادرکنندگان و ارائه اطلاعات بازرگانی می تواند سهم بزرگی در ارتقا سهم صادرات استان ایفا کند.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی صنایع ، معاون و کشاورزی می تواند در این زمینه پیشتاز باشد و تجار و بازرگانان را به بازارهای هدف مطمئن هدایت کند.

معاون استاندار گیلان همچنین با اشاره به میزان واردات به گیلان طی سالهای 88 تا 92 اذعان داشت: شاهد کاهش 72 درصدی از نظر وزنی و کاهش62 درصدی از بُعد ارزشی واردات به استان هستیم و این در حالی است که ارزش کل واردات به کشور طی این سال ها از نظر وزنی 35 درصد و از نظر ارزشی 8 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه علت یابی کارشناسی شده و واقع گرایانه را از مهمترین راهکارهای قابل ارائه در توسعه تجارت خارجی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی گیلان که با حضور مدیران دستگاه های دولتی، مدیران تشکل های بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادر کنندگان استان برگزار شد.