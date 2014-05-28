امروز به مدیریت جهادی در عرصه فرهنگی نیازمندیم

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر روی مسائل فرهنگی اظهار داشت: رهبری انقلاب اسلامی از ابتدای سال 1393 و در حرم رضوی تا امروز در تمامی سخنان خود مسائل فرهنگی و توجه مسئولان به این حوزه را مورد تأکید قرار دادند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: رهبر انقلاب اسلامی تأکید دارند که مسائل فرهنگی زیربنای سایر مسائل است و از اهمیت دوچندانی برخوردار بوده زیرا در صورت اصلاح فرهنگ جامعه، موضوعات دیگر نیز به سرعت حل خواهد شد.

مسئولان از دغدغه های رهبری در حوزه فرهنگی بکاهند

وی ادامه داد: نامگذاری سال 1393 به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نشان می دهد که رهبری در حوزه فرهنگ نگرانی هایی داشته و دارند که همه مسئولان را به عزم ملی و مدیریت جهادی در این حوزه دعوت می کنند.

غلامی اضافه کرد: امروز باید مسئولان و مدیران اجرایی کشور با تأسی از فرمایشات رهبری، عزم ملی و مدیریت جهادی را در عرصه های فرهنگی مورد توجه قرار داده و از دغدغه های رهبری در این حوزه بکاهند.

این مسئول عنوان کرد: اینکه رهبر انقلاب اسلامی مکررا در سخنرانی های خود بر مسائل فرهنگی تکیه می کنند، نشان می دهد که هنوز خواسته های ایشان در این زمینه برآورده نشده و باید مسئولان اقدامات موثرتری انجام دهند.

پیگیری مسائل فرهنگی وظیفه یک نهاد و ارگان نیست

وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر توجه مجلس به مسائل فرهنگی تأکید کردند تا نشان داده شود که پیگیری مسائل فرهنگی وظیفه یک نهاد و ارگان نیست بلکه مجلس در کنار دولت و سایر دستگاه ها باید در این زمینه ورود پیدا کرده و مسائل را سامان دهند.

غلامی تأکید کرد: امروز اکثریت قریب به اتفاق مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی خواستار توجه بیشتر مسئولین به مسائل فرهنگی هستند زیرا جامعه هیچگاه از هویت فرهنگی خود عقب نشینی نکرده و آن را از یاد نخواهد برد.

این مسئول متذکر شد: در حالی که دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف سعی دارد هویت دینی و فرهنگی ایران را دچار خدشه کند و هر روز بر شدت دشمنی های خود اضافه می کند، این وظیفه مسئولان و مدیران کشور است که از ظرفیت ها و پتانسل های موجود استفاده و این توطئه ها را خنثی کنند.