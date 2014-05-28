به گزارش خبرنگار مهر، بهمن روشنی پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین نشست کارگروه بهداشت و درمان استان از راهاندازی بالگرد اورژانس 115 در استان کرمانشاه خبرداد.
وی افزود: از سوی وزارت بهداشت و درمان قرار بر راهاندازی بالگرد اورژانس در 24 استان کشور شده که استان کرمانشاه نیز یکی ازاستانهای مورد نظر است.
روشنی ادامه داد: با توجه به توافقنامهای که بین هوانیروز و دانشگاه علومپزشکی صورت گرفته این بالگرد به زودی در استان کرمانشاه راهاندازی و ارائه خدمات میکند.
معاون درمان دانشگاه علومپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه هماکنون تنها دو استان تهران و مازندران موفق به خرید بالگرد برای مرکز فوریتهای پزشکی شدهاند گفت: در بقیه استانها بالگردها به صورت استیجاری و با قرار داد در اختیار مرکز فوریتهای پزشکی قرار میگیرد.
روشنی، از اجرای 23 پروژه برای استقرار کامل مدیریت بحران اعم از عملکردی و سازهای در 23 مرکز درمانی استان خبرداد و گفت: برای اجرای این پروژهها اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 500 میلیون تومان مورد نیاز است.
در ادامه رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه گفت: تمام مراکز بیمارستانی در استان قابلیت فرود بالگرد مذکور را دارند اما دو بیمارستان امام رضا (ع) و طالقانی به عنوان پایلوت مد نظر است.
عبدالرحمن پرنا، ظرفیت انتقال بیماران توسط بالگرد را دو نفر عنوان کرد.
در بخش دیگر رجبی، نماینده بهزیستی در کارگروه بهداشت و درمان استان از عدم همکاری هلالاحمر با نیروهی آموزش داده شده در طرح محب توسط بهزیستی طی زمان برگزاری مانور بزرگ مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت: طرح محب با هدف به کارگیری مردم در زمان بحران اجرا و به مردم آموزشهای امدادی چون کمکهای اولیه، اطفاء حریق و ... داده شد تا در زمان بحران و قبل از رسیدن نیروهای امدادی در صحنه حاضر و خدمات امدادی ارائه کنند، اما با وجود اینکه این افراد همواره و در
لازم به ذکر است، در این این نشست مباحثی دیگری تحت در اختیار قرار دادن مراکز امن و ضد زلزله توسط آموزش و پرورش برای ارائه خدمات درمانی در زمان بحران، حرکت به سمت داشتن پوشش بیمهای برای مراکز درمانی و مدیریت بحران و... مطرح شد.
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