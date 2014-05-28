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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷

روشنی:

پنجمین کارگروه بهداشت و درمان کرمانشاه برگزار شد/ راه‌اندازی بالگرد اورژانس 115

پنجمین کارگروه بهداشت و درمان کرمانشاه برگزار شد/ راه‌اندازی بالگرد اورژانس 115

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از راه‌اندازی بالگرد اورژانس 115 در استان کرمانشاه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن روشنی پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین نشست کارگروه بهداشت و درمان استان از راه‌اندازی بالگرد اورژانس 115 در استان کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: از سوی وزارت بهداشت و درمان قرار بر راه‌اندازی بالگرد اورژانس در 24 استان کشور شده که استان کرمانشاه نیز یکی ازاستان‌های مورد نظر است.

روشنی ادامه داد: با توجه به توافقنامه‌ای که بین هوانیروز و دانشگاه علوم‌پزشکی صورت گرفته این بالگرد به زودی در استان کرمانشاه راه‌اندازی و ارائه خدمات می‌کند.

معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه هم‌اکنون تنها دو استان تهران و مازندران موفق به خرید بالگرد برای مرکز فوریت‌های پزشکی شده‌اند گفت: در بقیه استان‌ها بالگردها به صورت استیجاری و با قرار داد در اختیار مرکز فوریت‌های پزشکی قرار می‌گیرد.

روشنی، از اجرای 23 پروژه برای استقرار کامل مدیریت بحران اعم از عملکردی و سازه‌ای در 23 مرکز درمانی استان خبرداد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 500 میلیون تومان مورد نیاز است.

در ادامه رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: تمام مراکز بیمارستانی در استان قابلیت فرود بالگرد مذکور را دارند اما دو بیمارستان امام رضا (ع) و طالقانی به عنوان پایلوت مد نظر است.

عبدالرحمن پرنا، ظرفیت انتقال بیماران توسط بالگرد را دو نفر عنوان کرد.

در بخش دیگر رجبی، نماینده بهزیستی در کارگروه بهداشت و درمان استان از عدم همکاری هلال‌احمر با نیروهی آموزش داده شده در طرح محب توسط بهزیستی طی زمان برگزاری مانور بزرگ مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت: طرح محب با هدف به کارگیری مردم در زمان بحران اجرا و به مردم آموزش‌های امدادی چون کمک‌های اولیه، اطفاء حریق و ... داده شد تا در زمان بحران و قبل از رسیدن نیروهای امدادی در صحنه حاضر و خدمات امدادی ارائه کنند، اما با وجود اینکه این افراد همواره و در

لازم به ذکر است، در این  این نشست مباحثی دیگری  تحت در اختیار قرار دادن مراکز امن و ضد زلزله توسط آموزش و پرورش برای ارائه خدمات درمانی در زمان بحران، حرکت به سمت داشتن پوشش بیمه‌ای برای مراکز درمانی و مدیریت بحران و... مطرح شد.

 

کد مطلب 2300377

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