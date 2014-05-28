امکان پيش بيني امواج دريا تا 3 روز فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مركز ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی خواجه نصير تفاهم نامه همكاري با سازمان بنادر و دريانوردي برای همكاري در زمينه پيش بيني امواج و جريانات دريايي امضاء كرد.

دكتر محسن سلطان زاده - عضو هيات علمي دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصیر و مدير پروژه در این باره گفت: با توجه به نياز كشور، براي نخستین بار پروژه ملي پيش بيني امواج و جريانات دريايي به همت متخصصان داخلي در دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي انجام خواهد شد که اين پروژه از حيث خسارت­هاي مالي و جاني كه در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر داشته بسيار حائز اهميت است.

وي با بیان اینکه در اين پروژه امكان پيش بيني شرايط جوي دريا تا 3 روز آينده ممكن خواهد بود، افزود: از اهداف اين پروژه جلوگيري از مخاطرات و تلفات دريايي، ساخت وسازهاي دريايي چون لوله گذاري در زمان مناسب و اطلاع رساني به صيادها از شرايط جوّي دريا است.

سلطان زاده افزود: در داخل كشور تاكنون چنين كار تخصصي صورت نگرفته و كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز توسط برخي شركت هاي اروپايي تغذيه اطلاعاتي مي­ شوند.

به گفته وی مرحله­ اول این پروژه، درياي خليج فارس خواهد بود.

به گزارش مهر، دانشگاه صنعتي خواجه نصير از میان دانشگاههاي شريف، اميركبير و تهران موفق به اخذ مجوز برای اجرای اين پروژه ملي شده است.