امکان پيش بيني امواج دريا تا 3 روز فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مركز ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی خواجه نصير تفاهم نامه همكاري با سازمان بنادر و دريانوردي برای همكاري در زمينه پيش بيني امواج و جريانات دريايي امضاء كرد.
دكتر محسن سلطان زاده - عضو هيات علمي دانشكده عمران دانشگاه خواجه نصیر و مدير پروژه در این باره گفت: با توجه به نياز كشور، براي نخستین بار پروژه ملي پيش بيني امواج و جريانات دريايي به همت متخصصان داخلي در دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي انجام خواهد شد که اين پروژه از حيث خسارتهاي مالي و جاني كه در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر داشته بسيار حائز اهميت است.
وي با بیان اینکه در اين پروژه امكان پيش بيني شرايط جوي دريا تا 3 روز آينده ممكن خواهد بود، افزود: از اهداف اين پروژه جلوگيري از مخاطرات و تلفات دريايي، ساخت وسازهاي دريايي چون لوله گذاري در زمان مناسب و اطلاع رساني به صيادها از شرايط جوّي دريا است.
سلطان زاده افزود: در داخل كشور تاكنون چنين كار تخصصي صورت نگرفته و كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز توسط برخي شركت هاي اروپايي تغذيه اطلاعاتي مي شوند.
به گفته وی مرحله اول این پروژه، درياي خليج فارس خواهد بود.
به گزارش مهر، دانشگاه صنعتي خواجه نصير از میان دانشگاههاي شريف، اميركبير و تهران موفق به اخذ مجوز برای اجرای اين پروژه ملي شده است.
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