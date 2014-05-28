تکمیل پروژه راه آهن مشهد - بجنورد- گرگان به با جدیت پيگيري مي شود

عبدالرضا عزيزي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به منظور آغاز دوباره عمليات اجرايي اين پروژه، دولت باید مصوبه مناقصه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان را به وزارت راه و شهرسازي ارايه كند.

وي با اشاره به اينكه در خصوص اين موضوع جلسات مكرري برگزار شده است، اظهار داشت: از سرگيري اين پروژه نيازمند تصميم دولت است.

عزيزي با بیان اینکه از هشت پروژه راه آهن در کشور، چهار پروژه آن مصوب شده است بیان داشت: در بين طرح هاي باقي مانده، پروژه راه آهن مشهد- شيروان- بجنورد- گرگان در حال پيگري است که باید دستور مناقصه آن صادر شود.

وی تصريح كرد: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي 85 درصد اعتبارات مورد نياز اين طرح از محل ال سي و 15 درصد نيز از محل اعتبارات دولتي بايد تامين شود.

نماينده مردم شيروان افزود: اين پروژه داراي رديف اعتباري در بودجه سال 92 و 93 است كه بايد عمليات اجرايي آن سرعت گيرد.

عزیزی تصریح کرد: براین اساس موضوع در جلسه اي كه هفته آتي با حضور معاون اول رياست جمهوري برگزار خواهد شد پيگيري خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی گفته بود که برای اجرای پروژه راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد باید مجوز ترک تشریفات مناقصه توسط دولت صادر شود تا وزارت راه و شهرسازی قراردادهای مورد نظر منعقد کند.

همچنین جعفری نماینده مردم بجنورد نیز هفته گذشته به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر بیش از حد در نهایی شدن طرح تشکیلات مناقصه راه آهن بجنورد، گرگان و بجنورد - مشهد تذکر داد.