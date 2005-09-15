مهر ماه ؛ تهران بزرگترين پاركينگ خودروها خواهد شد !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مساله ترافيك و اتلاف وقت شهروندان در خيابانهايي كه همواره بيش از ظرفيت واقعي خودرو در خود جاي داده اند ، دو سه سالي است كه به يك بحران اساسي و تقريبا لاينحل تبديل شده و هر چقدر كه مديران شهري تلاش مي كنند اما از روان شدن ترافيك هيچ خبري نيست .

در حالي كه به روزهاي پاياني تابستان و آغاز سال تحصيلي جديد نزديك مي شويم ، بايد اين واقعيت را بپذيريم كه مهر ماه امسال نيز همچون سالهاي گذشته ، شهروندان بيشترين بحران ترافيكي را شاهد خواهند بود و براي رفع آن نيز از دست هيچ كس كاري ساخته نيست !

به گفته رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ، همواره 20 روز اول مهر بيشترين بحران ترافيكي را در سطح معابر شهر خواهيم داشت كه شايد نتوان فكري براي آن كرد .

در واقع تلاش ماموران راهنمايي و رانندگي كه در اين ايام دو چندان خواهد شد ، تنها براي كاستن از شدت بحران بوده و آنها نخواهند توانست به راحتي با اين معضل اجتماعي كنار بيايند .

سردار حسين ساجدي نيا در خصوص ميزان آمادگي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ براي مواجهه با ترافيك مهر ماه ، به حضور 16 هزار دانش آموز پليس يار اشاره داشته و اظهار مي دارد : تهران با داشتن 3 ميليون خودرو و يك و نيم ميليون موتور سيكلت بيشترين وسيله نقليه كشور را در معابر خود جاي داده است .

وي به انجام 15 ميليون سفر روزانه درون شهري در تهران اشاره كرد و گفت : در تهران 3 هزار و 104 كيلومتر معبر ، بيش از 4 هزار تقاطع و 500 ميدان وجود دارد كه در صورتي كه براي هر خودرو 6 متر مربع فضا در نظر گيريم ديگر هيچ معبري براي تردد مسايل نقليه وجود نخواهد داشت .

به گفته رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ، روزانه بيش از يكهزار دستگاه خودرو در پايتخت پلاك مي شود و اين در حالي است كه رييس شوراي شهر تهران اين تعداد را 1600 دستگاه طي يك روزعنوان داشته است .

در آستانه بازگشايي مدارس و افزايش سفرهاي روزانه درون شهري هستيم و مديران شهري هر گونه تدابير و راهكاري را به كار بسته اند تا شايد اندكي از حجم سنگين ترافيك مهر ماه را سبك كنند اما همگان مي دانيم كه تهران در فصل بازگشايي مدارس به بزرگترين پاركينگ خودروها تبديل خواهد شد !!

از سوي ديگر ، مديرعامل شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران ضمن هشدار نسبت به وضعيت ايجاد شده در سطح معابر اصلي و فرعي شهر تهران ، گفت : در صورتي كه نرخ رشد جمعيت در شهر تهران حداقل يك تا 9/0 درصد در سال در نظر گرفته شود ، جمعيت ساكن مناطق 22 گانه تهران از 4/7 ميليون نفر در وضع موجود به 9/7 ميليون نفر در سال 1390 ، به بيش از 6/8 ميليون در سال 1400 و به بيش از 9 ميليون نفر در سال 1405 خواهد رسيد يعني در سال 1405 ميزان جمعيت تهران 22/1 برابر جمعيت فعلي آن خواهد بود .

دكتر شهريار افندي زاده اظهار داشت : برآورد مي شود متوسط سرانه مالكيت خودرو از 202 وسيله به ازاي هر 1000 نفر در وضعيت فعلي به 462 وسيله در سال 1400 و 540 وسيله به ازاي هر 1000 نفر در سال 1405 برسد...

يعني تعداد سواري هاي تهران به حدود 5 ميليون وسيله نقليه در سال 1405 خواهد رسيد كه 26/3 برابر تعداد آن در وضعيت موجود است .

در هر حال ، كارشناسان و صاحب نظران مسائل ترافيكي و شهري معتقدند در صورتي كه نتوانيم براي ورود بي رويه خودرو به معابر شهري تهران چاره اي بينديشيم ، در آينده نزديك با معضل " تهران ؛ پاركينگ بزرگ خودرو " مواجه خواهيم شد !!