آغاز توزیع مکمل گیاهی بین مرغداری های استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح چهارشنبه در اجرای این طرح با بیان اینکه ناهنجاری آسیت به تناسب مناطق در یک ترکیب جوجه های گوشتی رخ می دهد گفت: این مکمل گیاهی که برای اولین بار در ایران تولید شده تا 75 درصد این عارضه را کاهش می دهد.

وی ادامه داد: با استفاده از این گیاه دارویی و این مکمل می توان به میزان قابل توجهی میزان تلفات را کاهش داد.

بازدار از توزیع مکمل گیاهی در بین مرغداری های استان خبر داد و اضافه کرد: از این مکمل گیاهی در سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی در استان رونمایی شده است.

وی افزود: با استفاده از این فرآورده می توان تلفات در بین جوجه ها را کاهش داد.

وی ادامه داد: عارضه آسیت در بین جوجه های گوشتی که به منظور رشد بیشتر اصلاح نژادی شدند رخ می دهد که با استفاده از این مکمل گیاهی تا 75 درصد کاهش می یابد.