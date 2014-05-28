  1. استانها
  2. سمنان
۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶

دامنگیر:

ناوگان موتوری محیط زیست استان سمنان تقویت می شود

ناوگان موتوری محیط زیست استان سمنان تقویت می شود

سمنان – خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ناوگان موتوری حفاظت این اداره کل با ورود هفت دستگاه خودروی جدید تقویت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر صبح چهارشنبه در نشستی با فعالان محیط زیست استان سمنان در محل اداره کل حفاظت محیط زیست این استان، خواستار تلاش همکاری بیشتر مردم و خصوصا فعالات محیط زیست در امر حفاظت از منابع خدادادی در محیط زیست شد و اظهار داشت: سرعت، دقت و صداقت باید سرلوحه کاری همه مسئولان قرار گیرد و با تکریم مردم رضایت خدا را کسب کرد.

وی افزود: تعداد هفت دستگاه خودروی جدید در راستای افزایش توان کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان به بدنه ناوگان موتوری حفاظت این اداره کل افزوده می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین برانجام برنامه های مدیریت سبز، علی الخصوص کاهش حامل های انرژی و  صرفه جویی در کلیه امور تاکید کرد.

کد مطلب 2300382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها