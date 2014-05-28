ناوگان موتوری محیط زیست استان سمنان تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر صبح چهارشنبه در نشستی با فعالان محیط زیست استان سمنان در محل اداره کل حفاظت محیط زیست این استان، خواستار تلاش همکاری بیشتر مردم و خصوصا فعالات محیط زیست در امر حفاظت از منابع خدادادی در محیط زیست شد و اظهار داشت: سرعت، دقت و صداقت باید سرلوحه کاری همه مسئولان قرار گیرد و با تکریم مردم رضایت خدا را کسب کرد.

وی افزود: تعداد هفت دستگاه خودروی جدید در راستای افزایش توان کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان به بدنه ناوگان موتوری حفاظت این اداره کل افزوده می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین برانجام برنامه های مدیریت سبز، علی الخصوص کاهش حامل های انرژی و صرفه جویی در کلیه امور تاکید کرد.