ترویج تولیدات داخلی فرصتی برای مقاوم سازی اقتصاد است/ استان زنجان رتبه دهم نرخ بیکاری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: کلیه مدیران دستگاههای اجرایی برای تحقق این امر مهم برنامه ریزی لازم را تدوین کنند و در این راستا اجرای برنامه ها به افزایش کیفیت و کاهش هزینه نیاز دارد.

وی اظهار داشت: تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و شعار سال نیاز به عمل کردن و تلاش مضاعف و همدلی و صمیمیت و خروج از شعار دارد.

یزدانی گفت: اقتصاد مقاومتی عدالت محور است و به معنای توزیع فقر نیست بلکه ایجاد وتوزیع ثروت عادلانه در جامعه است.

وی تاکید کرد: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری فعالیتها باید به سمت تولیدی شدن با کیفیت سوق داده شود که در این راستا توجه به این امر مهم باعث توسعه کشور در همه ابعاد می شود.

وی یاد آورشد: دولت یازدهم سعی دارد آمارهای منطبق با واقعیت را به مردم ارائه دهد و در فراهم سازی فضای نقادی در جامعه کوشا باشد.

معاون توسعه مدیریت ،منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: هنر در صنعت و معدن این است که تولید با کیفیت را ارتقاء دهد چرا که باعث افزایش رقابت می شود چرا که خدواند انسان را با روحیه ای خلق کرده که در محبط رقابتی رشد می کند.

یزدانی یاد آورشد: کشور از سال 84 تا سال 91 رشد اقتصادی نداشته و نرخ بیکاری در کشور 10,5 و در استان زنجان 13,1 بوده است.

وی گفت: براساس مرکز آمار ایران حوزه خدمات 48,6 درصد، صنعت 35,1 و کشاورزی 16,3 درصد بیشترین اشتغال کشور در سال 92 را داشته است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: در بین 31 استان کشور استان زنجان رتبه دهم نرخ بیکاری را دارد.

یزدانی همچنین بر لزوم بهره گیری از پتانسیل های موجود در سطح استان زنجان اشاره کرد.

وی گفت: بهره برداری از ظرفیت صنایع موجود استان زمینه ساز ایجاد اشتغال برای 656 هزار نفر است.



معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن وتجارت به وجود 278 طرح صنعتی در استان زنجان اشاره کردو گفت: آغاز به کار آنها موجب اشتغالزایی 10 هزار و 500 نفر خواهد شد.

یزدانی گفت: استان زنجان پتانسیلها و شایستگی های فراوانی دارد بنابراین باید مدیریت جدید سازمان صنعت، معدن وتجارت از این پتانسیلها به خوبی استفاده کند چرا که هر کدام از اینها رکن مهم در توسعه اقتصاد می باشند.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 280 واحد معدنی در استان زنحان غیر فعال است.

وی گفت: استان زنجان 119 اتحادیه صنفی دارد و این تشکل ها بسیار فعال هستند و اتاق بازرگانی استان هم یکی از اعضاء فعال و از ارکان مهم اتاق ایران می باشد بنابراین قابلیت توسعه اقتصادی را دارد.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: مدیرحوزه صنعت و معدن باید سلامت فردی داشته و درست حرکت کند و حمایت از سرمایه گذاری تنها منوط به نوستن نامه نباشد بلکه زیر ساختها و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در استان را مهیا کند.

وی گفت: افزایش بهره وری از تاکیدات دولت تدبیر و امید است چرا که این رکن مهم زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است.