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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۵

هفدهمین اجلاس وزیران خارجه عضو عدم تعهد با سخنرانی ظریف آغاز به کار کرد

هفدهمین اجلاس وزیران خارجه عضو عدم تعهد با سخنرانی ظریف آغاز به کار کرد

هفدهمین اجلاس وزیران امور خارجه عضو عدم تعهد امروز با سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان در الجزیره آغاز شد . 

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین اجلاس وزیران امور خارجه عضو عدم تعهد از امروز در الجزیره آغاز شد . 

بر اساس این گزارش اجلاس وزیران امور خارجه کار خود را با سخنرانی محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس شانزدهمین اجلاس سران جنبش تعهد آغاز کرد.

انتخاب رئیس نشست مقدماتی ، تصویب دستور جلسه ، انتخاب اعضای دفتر ، ارائه گزارش رئیس دفتر هماهنگی جنبش ، تعیین دو کمیته امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از دیگر برنامه های این اجلاس برای فرداست .

در جلسه بعد از ظهر اجلاس نیز کمینه های سیاسی و اقتصادی مذکور جلسات جداگانه ای خواهند داشت .

وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته پس از دو روز مذاکرات دو جانبه غیر رسمی با کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول به الجزایر رفت .

کد مطلب 2300396

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