اجرای طرح ترخیص قبل از اظهار در کشور/ زمان ترخیص کالا از 30روز به 3 روز کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز مسعود کرباسیان در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در پاکدشت با اشاره به نامگذاری سال 1393 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید بر توجه بیشتر مسئولان به مسائل اقتصادی تأکید فراوان کرده اند.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: در این راستا رهبری انقلاب اسلامی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسلامی پیش روی مسئولان و مدیران نظام اسلامی گذاشته اند و از آنان خواسته اند تا در راستای این سیاست ها عمل کنند.

وی ادامه داد: امروز دشمن با توجه به پیشرفت روزافزون نظام اسلامی در عرصه های مختلف سعی دارد تا این روند را دچار اختلال کند که یکی از این عرصه ها، عرصه اقتصادی است.

کرباسیان اضافه کرد: در این زمینه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نقش مهم و غیرقابل انکاری را ایفا می کنند که می توانند با تکیه بر تولید داخل با این نقشه ها مقابله کنند و از طرف دیگر صنعتگران داخلی به امید حمایت مسئولان نظام در جهت تولید سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند در فضای رقابتی موجود در جهان به فعالیت خود ادامه دهند، در این زمینه گمرک تلاش دارد به این مهم دست یابد.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: یکی از برنامه های اصلی گمرک در سال جدید که در راستای حمایت از فعالان اقتصادی صورت می پذیرد، ترخیص قبل از اظهار است که زیرساختهای آن به زودی در کشور راه اندازی می شود تا هدف اصلی گمرک در ترخیص کالا قبل از اظهار آن به گمرک محقق شود.

وی بیان داشت: قبل از طراحی و راه اندازی این سیستم که می تواند تأثیرات مهمی را در روند فعالیت های اقتصادی ایجاد کند، برای ترخیص کالا به طور میانگین به 30 روز زمان نیاز بود که با اجرای این طرح این روند به 3 روز کاهش می یابد ضمن اینکه صاحبان کالا می توانند در طول فرآیند با استفاده از پیامک روند ترخیص کالای خود را پیگیری کنند.

کرباسیان تأکید کرد: یکی از وظایف اصلی گمرک، مبارزه با قاچاق کالا است زیرا مهمترین اصل این است که سلامت کالای قاچاق را هیچ کس تضمین نخواهد کرد و در اصل قاچاق باعث تضییع حقوق مردم و دولت شده و مزایای ارزی را بین می برد.