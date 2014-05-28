کاهش 30 درصدی قیمت سکه و 11.5 درصدی دلار طی یکسال

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در گزارش وضعیت اقتصادی فروردین ماه، میانگین فروش سکه، ارز در بازار آزاد و آمار سفته و برات واخواست شده را منتشر کرد.

متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی( طرح قدیم و جدید) در بازار آزاد شهر تهران

در فروردین ماه 1393 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 961 هزار و 858 تومان و طرح جدید به 965 هزار و 442 تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل هر کدام 0.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال سال 92 به ترتیب 28.9 و 29.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو ( اسکناس) در بازار آزاد شهر تهران

در فروردین ماه سال 93 متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 3099 تومان و 4276 تومان بود که نسبت به ماه قبل هر کدام 2.4 درصد افزایش را به ثبت رسانده‌اند.

همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال 92، دلار 11.5 درصد و یورو 6.7 درصد کاهش داشته است.

آمار سفته و برات واخواست شده درشهر تهران

طبق آمار شعبه اخواست دادگستری استان تهران در فروردین ماه سال 93 حدود 0.5 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 37.4 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته وبرات واخواست شده به ترتیب به اعداد 32.2 و 10.6 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب تعداد 71.0 درصد و 62.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.3 درصد و 53.7 درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در فروردین ماه سال 93 به عدد 33.0 رسید. عدد شاخص مذکور در فروردین ماه سال 92 معادل 67.3 بوده است.