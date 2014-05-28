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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

کاهش 30 درصدی قیمت سکه و 11.5 درصدی دلار طی یکسال

کاهش 30 درصدی قیمت سکه و 11.5 درصدی دلار طی یکسال

بانک مرکزی در گزارشی از کاهش 30 درصدی قیمت فروش سکه و 11.5 درصدی نرخ فروش دلار در بازار آزاد تهران طی یکسال منتهی به فروردین ماه امسال خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در گزارش وضعیت اقتصادی فروردین ماه، میانگین فروش سکه، ارز در بازار آزاد و آمار سفته و برات واخواست شده را منتشر کرد.

متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی( طرح قدیم و جدید) در بازار آزاد شهر تهران

در فروردین ماه  1393 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به 961 هزار و 858 تومان و طرح جدید به 965 هزار و 442 تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل هر کدام 0.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال سال 92 به ترتیب 28.9 و 29.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.

متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو ( اسکناس) در بازار آزاد شهر تهران

در فروردین ماه سال 93 متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 3099 تومان و 4276 تومان بود که نسبت به ماه قبل هر کدام 2.4 درصد افزایش را به ثبت رسانده‌اند.

همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال 92، دلار 11.5 درصد و یورو 6.7 درصد کاهش داشته است.

آمار سفته و برات واخواست شده درشهر تهران

طبق آمار شعبه اخواست دادگستری استان تهران در فروردین ماه سال 93 حدود 0.5 هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 37.4 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته وبرات واخواست شده به ترتیب به اعداد 32.2 و 10.6 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب تعداد 71.0 درصد و 62.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.3 درصد و 53.7 درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در فروردین ماه سال 93 به عدد 33.0 رسید. عدد شاخص مذکور در فروردین ماه سال 92 معادل 67.3 بوده است.

کد مطلب 2300402

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