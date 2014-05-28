60 درصد گل شاخه بریده کشور در پاکدشت تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز علیرضا قاسمی فرزاد در نشست تخصصی فعالان اقتصادی و صاحبان ضنایع مستقر در پاکدشت با اشاره به پتانسل های موجود صنعتی و اقتصادی در این شهرستان اظهار داشت: پاکدشت با استقرار شهرکهای صنعتی و کارخانجات متعدد به عنوان قطب صنعتی استان تهران محسوب می شود، پاکدشت در زمینه های صنعتی و اقتصادی اقدامات و افتخارات بزرگی را به نام خود ثبت کرده که همواره مسئولان و مدیران اجرایی از فعالیت های اقتصادی این شهرستان راضی بوده اند.

وی ادامه داد: شهرکهای صنعتی مستقر در پاکدشت پتانسل و توانایی بالایی دارند که به همین خاطر نیازمند توجه ویژه به مشکلات آنهاست تا هم در زمینه اشتغالزایی شهرستان مؤثر بوده و هم توسعه اقتصادی این شهرستان را سرعت ببخشد.

قاسمی فرزاد عنوان کرد: هم اکنون نه هزار واحد صنفی و سه هزار واحد صنعتی در شهرستان پاکدشت مستقر هستند که این میزان یک رکورد قابل توجه در سطح شهرستانهای کشور است و در صورت توجه ویژه مسئولان این میزان قابل افزایش خواهد بود.

وی گفت: یک پنجم کشت گلخانه ای کشور در پاکدشت انجام می شود و این شهرستان با تولید سالانه 850 میلیون گل شاخه بریده، 60 درصد گل شاخه بریده کشور را تولید می کند.

این مسئول عنوان کرد: علاوه بر میزان کمی تولیدات صنعتی در پاکدشت، بسیاری از محصولات کارخانجات مستقر در شهرکهای صنعتی این شهرستان به خارج از کشور صادر می شود، بسیاری از تولیدکنندگان برای صادر کردن کالای تولید خود، ملزم به طی پروسه طولانی دارند که در صورت استقرار گمرک این زمان کاهش و امکان صادر کردن کالا تولیدی و یا وارد کردن مواد اولیه در زمانی کمتر فراهم می شود.

گفتنی است پاکدشت دارای قابلیت و پتانسیلهای متعددی است بنحوی که بسیاری از محصولات صنعتی استان از این شهرستان تغذیه می شود.