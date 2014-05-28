به گزارش خبرنگار مهر، نشر افراز در نودمین شماره از مجموعه نمایشنامههای برتر جهان خود کتاب نمایشنامه «ستوان آینیشمور» نوشته ماترین مکدونا را منتشر کرد.
این نمایشنامه که از تازهترین تالیفات این نمایشنامهنویس به شمار میرود پس از انتشار توانست در سال 2006 نامزد دریافت چهار جایزه ادبی شده و از میان آنها برگزیده سه جایزه ادبی آلفرد رادوک، لوسیل لورتر و اوبی شود.
داستان این نمایشنامه با مرگ یک گربه خانگی آغاز میشود. گربهای که متعلق فردی به نام پادریک است. این اتفاق پس از بازگشت پادریک از سفر باعث واکنشهایی از سوی او میشود. او که یک تروریست به شمار میرود برای کشف علت مرگ گربهاش از بمبگذاری در رستورهانها و شکنجه مردمان پیرامونش دست بر میدارد.
این نمایشنامه که اثری طنز در کارنامه مکدونا به شمار میرود سرشار از شوخیهای تلخی است که زنجیرهای از خشونت و بدبختیهای مردم ایرلند را به تصویر میکشد.
روزنامه گاردین در نقد خود پس از انتشار این نمایشنامه مکدونا را در تالیف آن تاثیرگرفته از گروه طنز مونتی پاتیون میداند.
ماترین مکدونا نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس انگلیسی ایرلندی است که در کنار فعالیت نماینشامه نویسی به فیلمسازی نیز اشتغال دارد.
در بخشی از این نماینشامه میخوانیم:
دیوی: خیلی دوستش داشت؟
دانی: معلومه که دوستش داشت
دیوی: وای حالا دیوونه میشه...
دانی: آه دیوونه میشه
دیوی: نه که خودش اصلا دیوونه نبود. پادریک اندازه هفتتا آدم دیوونهس. مگه همه پادریک دوونه صداش نمیکنن؟
دانی: چرا میکنن.
دیوی: واسه همین دیوونگیهاش نبود که نتونستن وارد ارتش جمهوریخواه ایرلند بشه؟
دانی: چرا. هیچ وقت اونا رو به خاطر این کارشون نبخشید.
نمایشنامه «ستوان آینیشمور»را نشر افراز در 117 صفحه و با قیمت 7200 تومان منتشر کرده است.
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