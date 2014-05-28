اقتصاد و فرهنگ نیازمند ستایش نیست/ انقلاب اسلامی بعثتی دوباره است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیران ارشاد اسلامی شهرستانهای مازندران، نگهبانی فرهنگ از مسئولیتهای مهم فرهنگ و ارشاد است و گفت: امروز پرچمدار فرهنگ مقام معظم رهبری است و باید در پاسداری آن تلاش کرد.

وی با بیان اینکه، فرهنگ و ارشاد ماموریتهای گسترده ای داشته و یک نهاد فرهنگ مقدسی است گفت: این نهاد می خواهد ارزشهای محمدی، علوی، فاطمی و مهدوی را بعد از انقلاب در جامعه پیاده کند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی، انقلاب انبیایی و اوصیایی است که باید هدایت و حرکتش حول محور کتاب الله باشد زیرا ما نیامدیم ارزشهای غیر اسلامی را پیاده کنیم.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه راز برقراری و ماندگاری روحانیت و حکومت در تبیین ارزشهای اسلامی است بیان داشت: پیاده کردن احکام اسلام، ارزشها و هنرهای اسلامی است.

آیت الله طبرسی با اشاره به گذشت، یادآور شد: در 25 سال گذشته که از رهبری مقام معظم رهبری می گذرد، تهدیدهای و آسیبهای زیادی انقلاب اسلامی را تهدید کرده و رهبر انقلاب، خود را وقف انقلاب کرده تا این میراث پابرجا ماند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره اقدامات فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان گفت: برگزاری کنگره ابن شهر آشوب از اقدامات مهم بوده و سبب احیا و رفع مهجوریت این عالم بزرگ استان شده است.

وی یادآور شد: ابن شهر آشوب ساروی از عالمان مهجور استان بوده که برگزاری کنگره در شناسایی آن به جامعه نقش موثری داشته است.

وی یادآور شد: با انقلاب اسلامی، بعثت، غدیر و عاشورایی دیگر در ایران برپا شده است و حیات ما در این است که این ارزشها برجا ماند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با عنوان اینکه امروز در ایران بعثتی دوباره ایجاد شده است، گفت: انقلاب اسلامی در راستای رسالت انبیاء بوده است و تداوم عاشورا و غدیر به شمار می رود.

آیت الله طبرسی، مبارزه با گرسنگی، ستمکاران و جهل را از اهداف اسلام و نظام اسلامی بیان کرد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه 20 درصد جمعیت استان معادل 600 هزار نفر سادات تشکیل می دهند گفت: مازندران از این نظر در کشور رتبه برتر را داراست.

وی همچنین درباره فعالیت شورای فرهنگی عمومی تاکید کرد: جامعه باید با ابزار نرم هدایت شود و به ابزارهای دیگر متوسل نشویم تا بتوانیم هجمه تبلیغاتی فرهنگی را که جامعه به آن مبتلاء شده است، خنثی کنیم.