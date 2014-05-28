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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۱

آیت الله طبرسی:

اقتصاد و فرهنگ نیازمند ستایش نیست/ انقلاب اسلامی بعثتی دوباره است

اقتصاد و فرهنگ نیازمند ستایش نیست/ انقلاب اسلامی بعثتی دوباره است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه اقتصاد و فرهنگ نیازمند ستایش نیست، تاکید کرد: اکنون وقت حرکت، برنامه ریزی، پالایش و آلایش بوده تا فکر صحیح اسلامی را نهادینه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیران ارشاد اسلامی شهرستانهای مازندران، نگهبانی فرهنگ از مسئولیتهای مهم فرهنگ و ارشاد است و گفت: امروز پرچمدار فرهنگ مقام معظم رهبری است و باید در پاسداری آن تلاش کرد.

وی با بیان اینکه، فرهنگ و ارشاد ماموریتهای گسترده ای داشته و یک نهاد فرهنگ مقدسی است گفت: این نهاد می خواهد ارزشهای محمدی، علوی، فاطمی و مهدوی را بعد از انقلاب در جامعه پیاده کند.

وی اظهار داشت:  انقلاب اسلامی، انقلاب انبیایی و اوصیایی است که باید هدایت و حرکتش حول محور کتاب الله باشد زیرا ما نیامدیم ارزشهای غیر اسلامی را پیاده کنیم.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه راز برقراری و ماندگاری روحانیت و حکومت در تبیین ارزشهای اسلامی است بیان داشت: پیاده کردن احکام اسلام، ارزشها و هنرهای اسلامی است.

آیت الله طبرسی با اشاره به گذشت، یادآور شد: در 25 سال گذشته که از رهبری مقام معظم رهبری می گذرد، تهدیدهای و آسیبهای زیادی انقلاب اسلامی را تهدید کرده و رهبر انقلاب، خود را وقف انقلاب کرده تا این میراث پابرجا ماند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره اقدامات فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان گفت: برگزاری کنگره ابن شهر آشوب از اقدامات مهم بوده و سبب احیا و رفع مهجوریت این عالم بزرگ استان شده است.

وی یادآور شد: ابن شهر آشوب ساروی از عالمان مهجور استان بوده که برگزاری کنگره در شناسایی آن به جامعه نقش موثری داشته است.

وی یادآور شد: با انقلاب اسلامی، بعثت، غدیر و عاشورایی دیگر در ایران برپا شده است و حیات ما در این است که این ارزشها برجا ماند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با عنوان اینکه امروز در ایران بعثتی دوباره ایجاد شده است، گفت: انقلاب اسلامی در راستای رسالت انبیاء بوده است و تداوم عاشورا و غدیر به شمار می رود.

آیت الله طبرسی، مبارزه با گرسنگی، ستمکاران و جهل را از اهداف اسلام و نظام اسلامی بیان کرد.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه 20 درصد جمعیت استان معادل 600 هزار نفر سادات تشکیل می دهند گفت: مازندران از این نظر در کشور رتبه برتر را داراست.

وی همچنین درباره فعالیت شورای فرهنگی عمومی تاکید کرد: جامعه باید با ابزار نرم هدایت شود و به ابزارهای دیگر متوسل نشویم تا بتوانیم هجمه تبلیغاتی فرهنگی را که جامعه به آن مبتلاء شده است، خنثی کنیم.

کد مطلب 2300409

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