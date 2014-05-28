به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهيم زاده مدير گروه علوم تشريحي و بيولوژي سلولي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: در حال حاضر در اين دانشکده 12 واحد درس جنين شناسي و تحقيقات در زمينه تراتولوژي و جنين شناسي انجام مي شود و راه اندازي آزمايشگاه جنين شناسي در اين دانشکده ضروري بود.

وی با اشاره به اينکه مقدمات راه اندازي اين آزمايشگاه از سال گذشته فراهم و با مساعدت مالي يک خير راه اندازي شد اظهار اميدواري کرد: فعاليتهاي این آزمایشگاه در آینده منشاء خدمات ارزنده ای در حوزه تحقیقات مربوط به جنین شناسی آزمایشگاهی ازجمله ART شود.

ابراهیم زاده خاطر نشان کرد:‌ امیدواریم با رفع محدوديتهاي فضاي فيزيکي آزمایشگاهی در گروه بتوانيم ،ضمن گسترش تحقيقات و فعالیت های پژوهشی در حوزه بیولوژی تولید مثل زمينه راه اندازی رشته بیولوژی تولید مثل در مقطع Ph.D در اين دانشکده را فراهم کنيم.

آزمايشگاه جنين شناسي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با حضور رئیس دانشکده دکتر خوئی ، اعضای شورای تحصیلات تکمیلی، اعضای هیأت علمی گروه علوم تشريحي و دانشجویان تحصیلات تکمیلی افتتاح شد.