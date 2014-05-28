به گزارش خبرنگار مهر، با وجود پیشرفت لاک پشتی فازهای جدید و به اصلاح 35 ماهه پارس جنوبی، اما طرح توسعه فاز 19 این میدان مشترک گازی با قطر بیشتری پیشرفت اجرایی را در بین کل فازهای گازی برخوردار است.



در حال حاضر پیشرفت طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی در دو بخش احداث پالایشگاه ساحلی و ساخت تاسیسات فراساحلی به حدود 75 درصد رسیده است که پیش بینی می شود از سال آینده امکان تولید زودهنگام گازی در این پروژه فراهم شود.



بر این اساس سنگین‌ترین و غول پیکر ترین تجهیز پالایشگاه فاز 19 پارس جنوبی توسط متخصصان ایرانی صنعت نفت و بدون کوچکترین حادثه ای نصب و راه اندازی شده است.



این تجهیز فوق سنگین به نام Solvent Absorber مسئولیت شیرین سازی گاز ترش وارد شده به پالایشگاه خشکی فاز 19 را بر عهده دارد که دارای بیش از 420 تن وزن، 40 متر ارتفاع و 4.2 متر قطر است.



عملیات حمل اين تجهيز فوق سنگين از اسکله پارس واقع در عسلویه به پالايشگاه خشكي فاز 19 بیش از 3 ماه به طول انجامید و در روز عید سعید مبعث توسط متخصصان داخلی در سایت در دست ساخت پالایشگاه فاز 19 پارس جنوبی نصب شد.



به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی تولید روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز، 77 هزار بشکه میعانات گازی، یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن در سال گاز مایع است.



تاسیسات فراساحلی این پروژه مشترک گازی از 21 حلقه چاه حفاری، چهار سکوی دریایی، دو خط 32 اينچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالايشگاه خشکی به طول 260 کيلو متر دو رشته خط 4.5 اينچ تزريق MEG و خطوط لوله Infield به طول 12 كيلومتر است.