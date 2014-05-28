متناسب سازی نیروی کار با بازار اشتغال ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح چهارشنبه در اولین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان سمنان طی سالجاری در محل فرمانداری شهرستان سمنان ضمن تبریک عید مبعث، این روز را روز مرگ قساوت ها و شرارت ها و روز مرگ جهل و شرک و پرستش های ناروا و روز مطرح شدن فضیلت های الهی و ارزش های انسانی از سوی پیامبر اعظم(ص) دانست.

وی با مطرح کردن دغدغه های رهبری طی دو سال متوالی در خصوص مسئله اقتصاد گفت: برنامه ریزی های بسیار متنوعی در این خصوص از سوی دولت یازدهم صورت گرفته که با اهتمام دستگاه های اجرایی و مردم این امر محقق خواهد شد.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به منویات اخیر رهبری و تاکید بر اقتصاد مقاومتی در راستای پیشرفت و استقلال کشور گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت مردم و سرمایه های کشور به سمت اشتغال و تولید است.

سعدالدین افزود: باید سعی کنیم بستری مناسب برای سرمایه گذاری در جامعه در بخش های مختلف و بر اساس نیازهای کشور فراهم شود.

وی یکی از عوامل مهم اشتغال را شناسایی ظرفیت های موجود بالقوه در صنایع، واحد های تولیدی، بخش کشاورزی و ... دانست و افزود: با شناسایی فضاهای بازار کار و معرفی آن به افراد جویای کار به سمت اشتغال در مسیر تولید گام برداریم.

رئيس كار گروه اشتغال شهرستان سمنان متناسب سازی نیروی کار با بازار را از مهمترین مسائل و وظایف کارگروه اشتغال دانست و گفت: با فرهنگ سازی مناسب در خصوص اشتغال و با ورود به دانشگاه ها و مدارس می توانیم گامی موثر در خصوص فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم و بویژه آگاه سازی جوانان برداریم.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی شهرستان سمنان نیز در این نشست با اعلام گزارشی از بازرسی های انجام شده از سوی این اداره گفت: در سال 92 کارگاه های موجود در شهرستان چهار هزار و 915 واحد بود که بیش از 32 هزار نفر نیروی کار نیز در بخش های مختلف صنعت، تولیدی، کشاورزی، معدن و ... مشغول بکار هستند.

بابایی در خاتمه از ثبت نام بالغ بر هفت هزار و200 نفر در مراکز کاریابی های مشترک در سمنان خبر داد و افزود: با ایجاد سه هزار و 100 فرصت شغلی دو هزار و300 نفر جذب واحد های مورد نظر شده اند.