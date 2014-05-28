  1. استانها
  2. تهران
۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

7000 سی دی غیرمجاز در قدس معدوم شد

7000 سی دی غیرمجاز در قدس معدوم شد

قدس - خبرگزاری مهر: دادستان قدس از معدوم کردن هفت هزار سی دی غیرمجاز و غیراخلاقی در این شهرستان خبر داد.

کریم حبیب پروین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد هفت هزار سی دی غیر مجاز، مبتذل و کپی رایت از تولیدکنندگان و فروشندگان این محصولات طی 5 ماه گذشته در شهرستان قدس کشف و ضبط شده که امروز پس از انجام مراحل قضایی این اقلام مکشوفه معدوم می شوند.

وی افزود: تولیدکنندگان و فروشندگان این محصولات غیرمجاز حقوق مولفان این آثار نرم افزاری را نقض کردند، از این رو پلیس امنیت اخلاقی در راستای احیای امر به معروف و نهی از منکر، اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق مولفان آثار الکترونیکی و نرم افزار طرح های متعددی در خصوص جمع آوری سی دی های غیرمجاز اجرا کردند.

حبیب پروین ادامه داد: در این زمینه هشت پرونده نیز در این راستا تشکیل و دو نفر نیز در این زمینه بازداشت و با توجه به اثبات عدم سوء نیت تبرئه شده و آزاد شدند و بقیه افزاد به دلیل اینکه فروشنده صرف بودند متواری شده اما اقلام غیرمجازشان ضبط شد.

وی عنوان کرد: همچنین نظارت جدی از سوی پلیس اطلاعات و امنیت و دایره اماکن بر عملکرد واحدهای فروش اقلام الکترونیکی و نرم افزاری صورت می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحد مورد نظر پلمپ خواهد شد، هدف از اجزای این طرح ها ایجاد فرهنگ اسلامی و مذهبی در شهرستان و جمع آوری آثار غیراخلاقی و غیرفرهنگی از سطح شهر است.

کد مطلب 2300423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها