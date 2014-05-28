به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در سومین جلسه کارگروه ورزش زنان راهبردی وزارت ورزش و جوانان که با حضور رباب شهریان، طاهریان، مشرف جوادی، کریمی، فرهادی‌زاد، رسولی، روح بخش شیوایی، عبادی و محمدی برگزار شد، اعضای حاضر ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون نمودار سازمانی ورزش بانوان در حوزه‌های ستادی و استانی،‌ به بررسی مسائل و مشکلات حوزه ورزش بانوان پرداختند.

در این نشست بررسی ساختار تشکیلات پیشنهادی حوزه معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان مورد بازبینی قرار گرفت و حاضرین ایجاد معاونت در ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش و جوانان با سه اداره کل دفتر برنامه ریزی ورزش بانوان، ‌دفتر نظارت و ارزیابی و دفتر هماهنگی امور بانوان را مطرح کردند.

دراین نشست ضرورت اصلاح اساس نامه فدراسیون‌های ورزشی در بازه زمانی مشخص با رویکرد تثبیت جایگاه حقوقی بانوان به عنوان موضوع اولویت‌دار برای طرح در شورای راهبردی مورد توافق اعضا قرار گرفت. همچنین ارزیابی وضعیت موجود حول محورمنابع انسانی فعال در ورزش بانوان حوزه مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مورد تائید قرار گرفت و به لحاظ کردن شاخص نرخ رشد مشارکت بانوان در ارزیابی هیات‌های ورزشی نیز تاکید شد.

در سومین جلسه کارگروه ورزش زنان راهبردی وزارت ورزش و جوانان مقرر شد نشست‌های مشترکی با حضور روسا و نواب رئیس فدراسیون‌های ورزشی و مدیران ادارت کل استانی نیز تشکیل شود.

اعضای حاضر پیشنهاد کردند تا در جلسات کارگروه ورزش زنان به منظور شناسایی چالش‌ها و مسائل و نیز طرح تجربیات موفق از نمایندگان نواب رئیس فدراسیون‌های ورزشی و مسوولان ورزش بانوان استان@ها دعوت به عمل آید.

در پایان نیز مقرر شد در جلسات آتی پیش نویس آئین‌نامه شورای مشورتی بانوان در دستور کار گروه قرار گیرد.