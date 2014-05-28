ماهان تنیدس قم فاتح اولین جام حذفی فوتسال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، با کسب برتری در مقابل تیم فوتسال میثاق تهران این تیم فوتسال ماهان تندیس قم بود که موفق به کسب جام و عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور شد تا فوتسال استان قم به اولین جام رسمی در فوتسال کشور دست یابد.

بعد از اعلام آمادگی بیش از 50 تیم برای حضور در نخستین دوره مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور در شامگاه سه‌شنبه این جام به ایستگاه پایانی خود رسید و با انجام دیدار نهایی بین نمایندگان قم و تهران تکلیف اولین جام قهرمانی حذفی فوتسال کشور مشخص شد جامی که به تیم فوتسال ماهان تندیس قم اختصاص پیدا کرد و قمی ها در خانه میثاق جشن قهرمانی گرفتند.

با برگزاری مراحل مختلف بازی‌های اولین دوره جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و میثاق تهران به دیدار نهایی رسیدند و این دو تیم در جدالی سخت، حساس و نفس گیر که 50 دقیقه مفید یعنی دو نیمه 20 دقیقه ای معمول و دو نیمه پنج دقیقه ای به طول انجامید برای قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام این ماهان تندیس قم بود که بر حریف خود غلبه کرد و قهرمان شد.

در وقت های عادی این دیدار دو تیم به تساوی 2 بر 2 دست یافتند در حالی که نیمه نخست یک بر یک مساوی شد و نیمه دوم نیز همین نتیجه رقم خورد، گل اول این بازی را ماهان تندیس قم توسط ابوالقاسم اروجی به ثمر رساند اما میزبان در حضور تماشاگران پرتعداد حاضر در سالن کار را مساوی کرد.

در 20 دقیقه دوم این دیدار بار دیگر این تیم فوتسال ماهان تندیس قم بود که توسط علیرضا وفایی به گل رسید اما بار دیگر میزبان کار را به تساوی کشاند تا در پایان 40 دقیقه رقابت سخت و نفس گیر سرانجام کار به وقت های اضافی کشیده شود.

در وقت های اضافی یک بار دیگر ماهان تندیس قم به گل رسید و این گل را با ارسال کوهستانی از نقطه کرنر، مسلم اولادقباد برای نماینده قم به ثمر رساند ولی بار دیگر در لحظات پایانی وقت های اضافی این میثاق تهران بود که گل تساوی را به دست آورد و دو تیم به ضربات پنالتی رفتند.

این در حالی است که تیم فوتسال ماهان تندیس قم در ضربات پنالتی رشیدی دروازه بان دوم خود را جایگزین مسعود ایازی کرد و این دروازه بان به خوبی پنالتی های تیم میثاق را مهار کرد اما مسعود دانشور، محمد کرمانی، سعید قاسمی و محمدحسین کوهستانی پنالتی های ماهان تندیس قم را به گل تبدیل کردند و در نهایت این ماهان تندیس قم بود که در ضربات پنالتی با حساب 4 بر 1 و در مجموع با برتری 7 بر 4 از این بازی با پیروزی خارج شد.

بدین ترتیب تیم فوتسال ماهان تندیس قم با کسب برتری در مقابل تیم میثاق تهران موفق به کسب جام و عنوان قهرمانی نخستین دوره بازی های حذفی فوتسال باشگاه های کشور شد و در تاریخ فوتسال کشور فتح اولین جام به نام این تیم به ثبت رسید.