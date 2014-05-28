دانشگاه نباید به جولانگاه جریانات سیاسی تبدیل شود/ ضعف دانشگاهیان در مدیریت گروهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها صبح امروز در همایش مدیران فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور با اشاره به مسائل فرهنگی اظهار داشت: مسئولیت فرهنگی در دانشگاه فقط بر عهده چند نفر نیست، اولین مسئول مسائل فرهنگی، رئیس دانشگاه است.

وی ادامه داد: مدیران آموزشی، پژوهشی، اداری و روسای دانشکده ها همه و همه علاوه بر مسئولیت خود مسئولیت فرهنگی را نیز به دوش دارند. مسولیت فرهنگی منحصرا در اختیار یک عده قرار ندارد، بلکه مدیران و معاونان فرهنگی به عنوان کارشناسان این بخش مسئولیت بیشتری دارند و مهمترین مسئولیتشان این است که تمام مجموعه دانشگاه را در مسائل فرهنگی یکی کنند.

حجت الاسلام محمدیان در ادامه افزود: چگونه می شود مدیریت جهادی انجام داد در سالی که به عزم ملی و مدیریت جهادی تاکید شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تصریح کرد: به هر تلاش و کوششی جهاد گفته نمی شود، باید تلاش کرد که در راستای اعتقادات و برای حاکم کردن یک تفکر و مکتب خاص ایجاد می شود و بر همین اساس افراد خاصی وارد این مسیر می شوند. جهاد یک بحث است و مدیریت جهادی یک بحث دیگر. کار جهادی، کاری است که چند شاخص دارد که از جمله شاخص های آن می توان به فی‌سبیل‌الله بودن، تلاش فراوان بدون خستگی، استفاده از تمام امکانات و ظرفیت ها در این زمینه، توجه به عنصر رقبا و دشمنان، اعتماد به وعده های خداوند، رضایت از نتیجه کار اشاره کرد.

وی افزود: این شاخصه ها، شاخصه های فعالیت های جهادی بود، اما مولفه های مدیریت جهادی متفاوت است. مدیریت جهادی از حالت فردی خارج شده و کار دسته جمعی است. کسی که می خواهد مدیریت جهادی انجام دهد، علاوه بر شاخص های قبل باید به نکات دیگری نیز توجه کند، در مسیر مدیریت جهادی آرمان ها نباید فراموش شود، بلکه باید مدام تکرار شود. در مدیریت جهادی باید به آرمان ها توجه ویژه شود ممکن است با آرمان ها فاصله زیادی باشد، اما باید دائما قله ها را دید و در آن راستا حرکت کرد و جهت را گم نکرد. مدیریت جهادی برنامه ریزی پرشتاب می خواهد یعنی باید از اتلاف وقت در این زمینه جلوگیری کرد.

حجت الاسلام محمدیان از دیگر شاخصه های مدیریت جهادی به همراه ساختن تمام کسانی که در این راه می توانند مشارکت کنند، استفاده کرد، گفت: یکی ضعف‌هایی که ما در مدیریت جهادی فرهنگی داریم این است که در کار گروهی در این زمینه ضعف داریم. شاید افراد به تنهایی فعالیت های فرهنگی خوبی داشته باشند، اما در کار جمعی ضعف دارند که این ضعف باید رفع شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در ادامه به انتخاب افراد در فعالیت های فرهنگی اشاره کرد و توضیح داد: باید در انتخاب افراد مراقب باشیم از افرادی استفاده کنیم که بتوانند در این زمینه فعالیت شجاعانه و خلاقانه داشته باشند.

وی به شعار اینکه «سری که درد نمی کند، نباید دستمال بست»، اشاره کرد و گفت: من اصلا به این مساله معتقد نیستم، بلکه معتقدم در زمینه فرهنگی باید از این افراد استفاده کرد، افرادی که دردسرساز هستند، ولی دردسرسازهای خوب، افرادی که در این زمینه می توانند شجاعانه وارد شده و حرف زده و فعالیت کنند.

حجت الاسلام محمدیان در ادامه از دیگر شاخصه های مدیریت جهادی به ایستادگی در مقابل دشمنان و اینکه دائم به دشمن بدبین بودن، اشاره و تصریح کرد: برخی هستند که این بدبینی به دشمن را توهم می دانند و نمی خواهند آنها را ببینند. آیا اینکه ما آنها را نبینیم یعنی جمهوری اسلامی دیگر در دنیا مخالف ندارد؟ ولی ما معتقدیم این مبارزه باید ادامه یابد، با تمام پیچیدگی هایی که در جریان است، اگر مدیریت جهادی به این بحث توجه نکند، آسیب های فراوانی در این زمینه خواهیم خورد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در ادامه از شاخصه های دیگر مدیریت جهادی به نقدپذیر بودن و استفاده از نظرات جمع اشاره کرد و افزود: مدیریت جهادی باید از نقدها استقبال کند، باید ساده زیست باشد و از تجملات پرهیز کند.

وی همچنین به مدیران فرهنگی دانشگاه ها تاکید کرد: از چاپلوسان اجتناب کنند؛ چراکه یکی از بدترین آثار که مسئولین را لکه‌دار می کند، چاپلوس هایی هستند که اطراف مسئولین پرسه می زنند. کسانی که زبان تلخ داشته و نقد می کنند برای مدیران باید خیلی مهمتر باشد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در ادامه تاکید کرد: در مدیریت جهادی مدیر باید در صحنه و عمل حضور داشته باشد.

وی به بسیاری از اعتراضات و تجمعات دانشجویان که طبیعی نیز است، اشاره و خاطر نشان کرد: اگر مسئولین در ساعات اولیه در این تجمعات حضور یابند این مسائل خیلی راحت حل می شود، اما برخی مواقع چون حضور نمی یابند این مساله بسیار پیچیده می شود و دانشجویان حتی دیگر به آمدن وزیر نیز رضایت نمی دهند.

حجت الاسلام محمدیان گفت: معاونت فرهنگی بار سنگینی است که بر دوش ما قرار دارد. ما در مسئولیت‌هایمان مواقعی پیش می آید که باید تصمیم بگیریم هر کاری کنیم، نقدهایی وجود دارد. با توجه به اینکه فضای سیاسی جامعه عوض شده، انتظاراتی ایجاد شده، یک عده دچار توهم شده اند و این کار را سخت می کند و انتظاراتی ایجاد شده است که ممکن است شما جور دیگر عمل کنید که باید مراقب باشید.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: در کشور ما احزاب جایگاه خود را ندارند و بار اصلی احزاب بر دوش دانشگاه ها افتاده است و تلاش می شود کارکرد احزاب به گونه ای در دانشگاه ها رقم بخورد که این کار شما را سنگین کرده است و شما باید در دانشگاه ها مراقبت کنید که دانشگاه کارکرد حزبی نداشته باشد. ما به فعالیت های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه ها اعتقاد داریم، ولی دانشگاه نباید تک‌صدایی شود و فضای آن نباید امنیتی شود. دانشگاه پیاده نظام احزاب نیست و نباید به جولانگاه جریانات سیاسی تبدیل شود. بر همین اساس در این فعالیت هایی که انجام می دهید، شاید با یکسری تضادها روبرو شوید و در یک دو راهی قرار بگیرید، ولی راهی را انتخاب کنید که راه رضای خدا باشد.