به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود مرویان صبح چهارشنبه در مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان خراسان رضوی با بیان اینکه مؤسسات قرآنی پیشگامان حرکات و فعالیت های قرآنی در استان هستند گفت: باید در این دوره جلسات هیئت مدیره جدی تر گرفته شده و نشاط، پویایی و همراهی بیشتر شود.

مرویان با اشاره به اینکه دست اندرکاران و خانواده بزرگ قرآنی دریک نقطه فکری با هم مشترک هستند ادامه داد: این اشتراک آن است که متولیان قرآن، این کتاب آسمانی را درمانگر مشکلات روحی، فکری، اجتماعی و مدیریتی دانسته و به همین دلیل در این راه تلاش می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه جامعه ما پذیرای فعالیت‌های قرآنی است افزود:‌ مردم ما نیازمند این هستند که از ساحت قرآن کریم، ذهن و ضمیر خود را سرشار کرده و با کمک فکر و اندیشه قرآنی رفتار خود را تنظیم کنند.

مردم از فعالیت‌های قرآنی استقبال می‌کنند

حجت‌الاسلام مرویان با بیان اینکه جامعه می تواند آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی را از ره آورد ارتباط با قرآن کریم حل کند ادامه داد:‌ مردم ما از فعالیت های قرآنی استقبال کرده و همواره پشتیبانی مالی و معنوی خود را از این امر مقدس ثابت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تشکل های قرآنی نیازمند طرحی برای بهره برداری از قرآن در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی هستند گفت:‌ از جمله خیرات و برکات قرآن این است که ذهن و روح انسان ها را متنعم و فعالیت های اجتماعی را تغذیه می‌کند.

حجت‌الاسلام مرویان با بیان اینکه هیچ سرچشمه اندیشه و رفتاری را سراغ نداریم که به اندازه قرآن در آن تنوع وجود داشته باشد افزود:‌ قرآن سفره خیر و رحمت گسترده ای است که طالبان و ارادتمندان خود را بی بهره نمی گذارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به گستردگی حوزه های قرآنی کشور گفت: قشر عظیمی از جوانان ما که عاشق و شیفته قرآن هستند فعالیت در ‌رشته های قرائت، تفسیر، آموزش های مختلف مفاهیم و تدبر در قرآن را مشغولیت اصلی زندگی خود قرار داده اند.

وی با اشاره به مصنوعات قرآنی گوناگون که با الهام از آیات قرآنی ساخته می‌شود گفت: آموزش حقایق قرآنی تأثیرات زیادی در عرصه گوناگون اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و روانشناختی جامعه می‌گذارد.

هیچ عرصه‌ای به اندازه قرآن نمی‌تواند هنر و فنون ایجاد کند

حجت‌الاسلام مرویان با بیان اینکه عرصه تنوع بهره برداری از قرآن بی بدیل است افزود: هیچ عرصه ای به اندازه قرآن نمی تواند هنر و فنون ایجاد کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به برخی از زوایای خدمت گزاری جامعه قرآنی به کشور گفت:‌ تأثیرگذارترین پروژه های فرهنگی کشور، محصولات فرهنگی بود که با الهام از آیات و روایات قرآنی ساخته شد.

وی با بیان اینکه قرآن دارای هزاران محور در زمینه های مختلف زندگی بشر است افزود:‌ خیلی از این محورها هنوز برای ما ناشناخته باقی مانده که باید با تلاش متولیان امور قرآنی کشور این رازها شکافته و روشن شود.

حجت‌الاسلام مرویان با اشاره به اینکه قرآن، کلام الله و محصول خداست ادامه داد: اگر به این باور برسیم که این کتاب مقدس باعث تعالی روح انسان ها می‌شود تلاش ما نیز در رابطه با خدمت رسانی به آن بیشتر خواهد شد.

سوره توحید ادبیان ارتباط انسان با خدای متعال را آموزش می‌دهد

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان آیات سوره مبارکه حمد گفت:‌ قرآن در این هفت آیه مبارک، ادبیات ارتباط انسان با خدای متعال را آموزش می دهد.

وی با اشاره به اینکه اساس نیازهای انسان ارتباط با خدای متعال است افزود:‌ علم به این موضوع باعث می‌شود که وجود انسان سرشار از عشق،انگیزه، تلاش و فهم شود.

حجت‌الاسلام مرویان با اشاره به اینکه آیات سوره حمد که آغازگر قرآن است سه فصل آموزشی مجزا دارد گفت:‌ قرآن در فصل نخست این آیات به ما راه تعریف، تمجید، ستایش و نیایش با خدا را می آموزد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه اظهار عجز به درگاه خداوند در فصل دوم آیات سوره حمد جزو مبانی آموزشی قرآن به مسلمانان است افزود: سومین فصلی که خداوند در این آیات مقدس به ما می آموزد راه عرض حاجت و درخواست از درگاه خداوند متعال است.

وی با بیان اینکه معارف قرآنی در کنار علوم و فنون قرآن منجر به گسترش اخلاق نیک در جامعه و تربیت قرآنی می‌شود ادامه داد:‌ برای نیل به این هدف، مروجان قرآن خود نیز باید دارای معرفت قرآنی باشند.

حجت‌الاسلام مرویان افزود: مسئولان تشکل های قرآنی خود باید از سرچشمه علوم بی انتهای این کتاب مقدس بهره‌مند شوند.

تشکل‌های قرآنی باید در تمام عرصه های اجتماعی فعال باشند

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه تشکل های قرآنی باید در تمام عرصه های اجتماعی فعال باشند ادامه داد:‌ فرهنگ پذیری، جامعه پذیری، انتقال ارزش های انقلاب اسلامی، رشد و توسعه فکری جامعه ما باید برگرفته از قرآن باشد.

وی با بیان اینکه قرآن و اهل بیت(ع) دو امانت پیامبر اسلام در نزد مسلمانان بوده و از یکدیگر جدا نیستند تأکید کرد: مؤسسات قرآنی باید هیئت‌های مذهبی را که خدمت گزاران اهل بیت(ع) هستند تقویت و پشتیبانی کرده و نگذارند که این هیئت ها از آموزه های قرآنی دور باشند.

حجت‌الاسلام مرویان با اشاره به شبکه های اجتماعی مختلفی که با اداره کل تبلیغات اسلامی در ارتباط هستند گفت:‌ ما باید این شبکه‌ها را با یکدیگر هماهنگ کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به شبکه مبلغان افزود:‌ این شبکه شامل بیش از ۵۰۰ روحانی است که به صورت تمام وقت در روستاهای این استان ارتباطات دینی را بر اساس آموزه‌های قرآنی تبلیغ می‌کنند.

مؤسسات قرآنی باید در امر آموزش علوم قرآنی با مبلغان در تعامل باشند

وی با بیان اهمیت تسلط مبلغان بر علوم قرآنی گفت: مؤسسات قرآنی باید در امر آموزش علوم قرآنی با مبلغان و سایر مؤسسات فرهنگی در تعامل باشند.

حجت‌الاسلام مرویان با اعلام میزان اعتبارات قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اعلام کرد: در سال ۹۱ میزان این اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۹۲ این رقم حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه وضعیت کنونی مؤسسات قرآنی مطلوب نیست گفت: باید اعتبارات قرآنی با مدیریت بهتری هدایت شده و اولویت بندی هامشخص شود.

وی با تأکید بر اینکه باید ساختارها در تشکل های قرآنی اصلاح شود افزود: لازم است مسائل و مشکلات در تشکل ها بررسی شده و مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مؤسسات قرآنی باید پشتیبان و تغذیه کننده سایر مؤسسات فرهنگی باشند

حجت‌الاسلام مرویان با بیان اهمیت کار تخصصی در مؤسسات قرآنی گفت: مؤسسات قرآنی باید پشتیبان و تغذیه کننده سایر مؤسسات فرهنگی باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تأسیس مراکز قرآنی در مناطق حاشیه نشین و محروم مشهد افزود: این امر باعث کاهش بزه کاری، آسیب های اجتماعی، انحرافات اخلاقی می‌شود.

وی با بیان اینکه‌ قرآن نقطه اتحاد و وفاق شیعه و سنی و حمایت اخلاقی است گفت: ترویج قرآن باعث کاهش تأثیرات مکتب‌های انحرافی غربی است.



حجت‌الاسلام مرویان با اشاره به اینکه تعداد مؤسسات قرآنی استان نسبت به ظرفیت های موجود خیلی کمتر است افزود: باید با یک نگاه جهادی و انگیزه های بالا در این زمینه برای رفع این مشکل قدم های اساسی برداشته شود.

وی افزود:‌ یکی از رسالت‌هایی که باید توسط اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان پیگیری شود آمادگی برای خدمت مشترک با سایر ارگان های متولی امور قرآنی و تعاملات اداری با آنان است.